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〈立端股東會〉IPC搶攻資料中心商機 台達電鄭安入

鉅亨網2018/06/19 13:52
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工業電腦 (IPC) 掀起結盟潮，立端 (6245-TW) 瞄準全球最大商機資料中心，與台達電 (2308-TW) 及旗下達創合作，三方合攻資料中心新興商機；立端今 (19) 日股東會通過，將由台達電 (2308-TW) 資深副總鄭安，補選當選董事；立端預估，與台達電合作，估計兩年以後可顯著貢獻營收。

台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業部總經理鄭安，今天經由立端股東會通過，正式入主立端董事會，持股張數為 632 張，還排不上立端前 10 大股東，占比不及 10%。據了解，立端基於跟台達電未來展開商業合作，禮讓鄭安在董事會取得一席。

由於立端尚未確認與台達電合作的模式。立端指出，鄭安以個人名義購入立端股票，目前台達電在應用電源、散熱、不斷電機組等已經涉足全球客戶，面對未來網路的 5G 新世代，加上旗下的達創耕耘伺服器，加上台達電擁有電源、散熱，以及立端的網路，就是資料中心。立端認為，全球最大的商機在「資料中心」。

立端指出，與台達的商業模式已經合作一段時間，估計真正出貨、合作效益貢獻營收，可能要兩年以後；而立端跟台達電展開合作，未來也可能成為台達電轉型的關鍵之一。

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