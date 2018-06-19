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廣編／來自海底郵筒的明信片　感動香港旅客

本報訊2018/06/19 14:25
▲海馬豆丁海底郵筒傳遞11米蔚藍的祝福，帶動探索海洋風潮。（圖／公關照片）
▲海馬豆丁海底郵筒傳遞11米蔚藍的祝福，帶動探索海洋風潮。（圖／公關照片）

台東縣政府為了深耕港澳市場，推動定期包機直航，連續三年參加香港年度最大旅展ITE香港國際旅展，並設置台灣台東館推廣台東旅遊產品深度及廣度。ITE香港國際旅展是香港唯一的旅遊展，目標客群鎖定高端旅客市場，特別是講究深度旅遊體驗的自由客或是私人包團客群，商機潛力無窮。今年香港國際旅展於6月14日至17日於香港會議展覽中心1A-1E舉行，台東館位於Q113，設有16個攤位，35位業者踴躍參加，打破歷年參加人數最多的紀錄。台東館推介會，現場超過80家以上的媒體、業者蒞臨，包括國際事之一的臺灣國際熱氣球嘉年華將在6/30至8/13登場，今年台東海裡最萌的海底郵筒，都是推介會的吸晴焦點！

臺東縣政府交通及觀光發展處處長江慧卿表示，2016年起每年到香港宣傳，台東的自然風光、好山好水及天然無污染的湧泉和空氣，已經在香港旅客心中烙下深刻的印象，去年香港旅客到台東的比例，比前一年增加3成，今年在香港以熱氣球夢想升空 潛進11米蔚藍為主題，希望帶領香港旅客領略台東秘境，瞭解精彩台東海陸空行程。台東香港包機從8月3日開始啟動，香港朋友要到台東就更方便快速了。台東館開幕活動特別安排來自台東三仙台，比西里岸部落的「寶抱鼓樂團」演出，躍動的鼓聲配上純真歌聲，讓現場民眾都為之感動。

台東海岸線綿長，水質清澈，今年更要帶遊客潛進11米深的蔚藍，一起來體驗多彩的海底世界，由最萌最浪漫的豆丁海馬海底郵筒，傳遞來自海底的祝福，帶動全球潛水愛好者，探索海洋世界的風潮。台東縣政府跟中華郵政合作，在綠島石朗浮潛區外海，水下11.5米設置豆丁海馬海底郵筒，是目前全球最深的海底郵筒。遊客買一份印有綠島風景的防水明信片，投入郵筒裡，專屬的海底郵差就會幫大家「游寄」這份蔚藍祝福，跟遠方好友分享台東的美麗海底世界。

以多元觀光打出知名度，台東縣接連獲得國際知名旅遊網站推薦肯定。Booking.com旅遊網站將台東推舉為「2018年十大新興旅遊城市」；台灣國際熱氣球嘉年華，更被世界知名旅遊頻道Travel Channel評選為全球12處驚豔的熱氣球節之一。而在2017、2018廣州旅展分別被評選為「最具魅力旅遊線路」及「最受關注旅遊目的地獎」;國際知名旅遊指南孤獨星球也在2016年將台東列入亞洲十大最佳旅遊景點。台東不僅蟬聯台灣旅遊大縣，年年獲獎的傲人成績是台東縣旅遊品牌與高品質旅遊的最好證明。

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