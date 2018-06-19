Apple Pay添新軍　JCB也能嗶 　2銀搶頭香

JCB 國際組織於今（19）日宣布，台灣的 JCB 信用卡開始支援使用Apple Pay，首波將由玉山銀行、聯邦銀行領軍，之後其他銀行也將陸續開始支援，而台灣也是 JCB 國際組織在日本以外第一個支援使用 Apple Pay 服務的地區。
JCB 國際組織台灣代表處總經理日野 治表示，台灣發行的 JCB 信用卡多半具有感應交易功能，大部分特約商店也配有支援感應交易功能的刷卡機，因此在整體環境上台灣的感應交易市場已經相當普及且成熟，台灣也是 JCB 國際組織在日本以外第一個支援使用 Apple Pay 服務的地區，期許未來 JCB 信用卡將持續帶給台灣持卡人更加便捷且安心的行動支付體驗。
首波銀行包括聯邦及玉山銀行也推出綁卡優惠好康，像是聯邦銀行7月1日至8月31日以 Apple Pay 綁定聯邦 JCB 卡不限金額消費，即回饋50%的刷卡金，每戶最高可享100元回饋（限量加載前3000名），餐廳消費以及搭乘計程車車隊都有優惠。
玉山銀行則是至6月30日提供早鳥限定優惠，JCB 信用卡綁定 Apple Pay 任刷一筆不限金額，享超商50元現金抵用券（活動期間歸戶限回饋1次），另外，指定時間到特定超商消費定額以上還可兌換冰淇淋迷你杯。