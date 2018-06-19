Apple Pay添新軍　JCB也能嗶 　2銀搶頭香

JCB 國際組織於今（19）日宣布，台灣的 JCB 信用卡開始支援使用Apple Pay，首波將由玉山銀行、聯邦銀行領軍，之後其他銀行也將陸續開始支援，而台灣也是 JCB 國際組織在日本以外第一個支援使用 Apple Pay 服務的地區。

JCB 國際組織台灣代表處總經理日野 治表示，台灣發行的 JCB 信用卡多半具有感應交易功能，大部分特約商店也配有支援感應交易功能的刷卡機，因此在整體環境上台灣的感應交易市場已經相當普及且成熟，台灣也是 JCB 國際組織在日本以外第一個支援使用 Apple Pay 服務的地區，期許未來 JCB 信用卡將持續帶給台灣持卡人更加便捷且安心的行動支付體驗。