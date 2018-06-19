超商雙雄結合公益 替身障者創造就業機會

(中央社記者郭幸宜台北19日電) 超商攜手公益團體，提供身心障礙者工作機會。全家超商與勝利基金會合作，推出全台首創的公益店鋪；統一超商則是以媒合平台方式，為身障夥伴創造就業機會。

根據勞動部調查，台灣15歲以上的身心障礙者失業率達9.17%，比全國平均失業率高出將近3倍，進一步剖析身障者所期望的工作型態，「服務與銷售類為主」是這類族群最想從事的工作種類之一。

全家超商自2011年3月起，與台北市勞動力重建運用處、勝利基金會合作，在台大學生第二活動中心，開設全台首家由身障者營運的便利超商「台大二活店」，以社區就業模式，協助身障者回歸一般性職場。