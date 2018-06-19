NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈美饒舌歌手出門放風　竟遭槍擊身亡狄鶯痛哭跪拜　她爆：求伸張正義凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

超商雙雄結合公益 替身障者創造就業機會

中央社2018/06/19 13:56
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

(中央社記者郭幸宜台北19日電) 超商攜手公益團體，提供身心障礙者工作機會。全家超商與勝利基金會合作，推出全台首創的公益店鋪；統一超商則是以媒合平台方式，為身障夥伴創造就業機會。

根據勞動部調查，台灣15歲以上的身心障礙者失業率達9.17%，比全國平均失業率高出將近3倍，進一步剖析身障者所期望的工作型態，「服務與銷售類為主」是這類族群最想從事的工作種類之一。

全家超商自2011年3月起，與台北市勞動力重建運用處、勝利基金會合作，在台大學生第二活動中心，開設全台首家由身障者營運的便利超商「台大二活店」，以社區就業模式，協助身障者回歸一般性職場。

全家與勝利基金會目前在全台設有台大二活店、松醫店、敦中店、新店百合店與汐止福全店共5家店舖。今年更進一步深化合作，整合導入超商的虛實資源，除了提供實體通路就業機會，更將社福團體販售的社企商品搬上電商平台。

全家超商表示，全家自2011年逐步擴張公益店鋪以來，目前提供42名身障者工作機會，而且這些公益店舖，單店每日平均營業額也高於全台全家超商的單日平均營業額，替全家與基金會創造雙贏經濟效益。

統一超商則與聯合勸募合作，由7-ELEVEN規劃設置「身心障礙者就業媒合平台」，提供「職缺媒合、職前互動、就職輔導」3階段全流程協助，增加身障者線上求職管道，提供超過300名身心障礙者就業機會。

根據超商業者觀察，身心障礙者進入職場最大阻力來自於「被社會認識不夠深」，其實許多身障者都有不錯的工作特質與能力，例如，心智障礙者對重複性工作不易厭煩，經訓練，可以在需要穩定及持久性高的工作上有好的表現；肢體障礙者其實與多數一般人無異，且擁有基礎的判斷力與專業技能。（編輯：李信寬）1070619

蘋果被控誤導消費者 澳洲開罰2男童罹免疫缺陷疾病 移植臍...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan