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中央社

蘋果被控誤導消費者 澳洲開罰2億

中央社2018/06/19 13:56
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲法院今天對美國科技巨擘蘋果（Apple）開罰900萬澳元（約新台幣2億400萬元），原因是蘋果以消費者權益相關不實陳述，拒絕修理先前曾給第三方維修的故障iPhone和iPad。

蘋果的作業系統升級導致裝置出現「錯誤53」（error 53）後，消費者向澳洲競爭暨消費者保護委員會（ACCC）申訴。

蘋果告訴用戶，倘若iPhone或iPad先前曾給其他公司維修，他們就不符合原廠維修資格。

ACCC去年向澳洲聯邦法院提告，指控蘋果依法談到消費者權益時，對持有故障iPhone或iPad的消費者作出不實或誤導性陳述。

ACCC委員寇特（Sarah Court）在聲明中說：「根據澳洲消費者法，如果產品出現故障，消費者在法律上有權維修或更換，有時甚至可退款。」

「法院宣告不得以iPhone或iPad非原廠維修為由，導致消費者保障終止，或讓消費者喪失維修權益。」

蘋果承認在2015年2月到2016年2月，旗下澳洲門市人員在美國蘋果官網和客服電話中，誤導至少275名澳洲消費者。ACCC表示，蘋果被控提供消費者整新機後，也曾承諾提供新機更換。

蘋果尚未就法院罰款消息置評。蘋果先前表示，當裝置「未通過安全測試」時，就會出現錯誤53，公司已發布作業系統更新解決這個問題。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070619

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