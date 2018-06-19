蘋果被控誤導消費者 澳洲開罰2億

（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲法院今天對美國科技巨擘蘋果（Apple）開罰900萬澳元（約新台幣2億400萬元），原因是蘋果以消費者權益相關不實陳述，拒絕修理先前曾給第三方維修的故障iPhone和iPad。

蘋果的作業系統升級導致裝置出現「錯誤53」（error 53）後，消費者向澳洲競爭暨消費者保護委員會（ACCC）申訴。

蘋果告訴用戶，倘若iPhone或iPad先前曾給其他公司維修，他們就不符合原廠維修資格。

ACCC去年向澳洲聯邦法院提告，指控蘋果依法談到消費者權益時，對持有故障iPhone或iPad的消費者作出不實或誤導性陳述。