男子昏睡路邊　車內藏有槍毒警敲窗拒受檢

21歲林姓男子疑似吸毒後昏睡車上，第五分局東山派出所據民眾報案前往了解，警員敲車窗叫醒林男，林男仍拒不開門受檢，警方於是強行破窗盤查，原來林男內藏放一把改造手槍及一包安非他命毒品，當場將林男逮捕上銬法辦。

第五分局東山派出所巡邏警員吳凱迪及潘聖文等2人，今19日上午8時許接獲民眾報案，指太原路與建和路口附近建和路上停一輛車，副駕駛座上有一男子睡覺行跡可疑。

員警趕到現場發現林男(86年次)駕駛自小客車，停於路邊在車內昏睡，經員警拍打車窗叫醒後示意盤查，駕駛人拒不開車門(窗)受檢，員警始破窗，擊破駕駛座旁之左前玻璃車窗，控制駕駛人，並於車上查獲改造手槍1支及K他命1.06公克(含袋重)等違禁品，全案目前由警方擴大偵辦槍毒來源。

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