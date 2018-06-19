「豬獅大吉」2018義民祭　漫畫彩繪比賽開跑

一年一度客家信仰盛事義民祭今年邁入第230年，由芎林下山輪值祭典區，新竹縣政府首創以在地特色文化--客家獅為主題，規劃「義民祭漫畫彩繪比賽」，特別在暑假前發送比賽用紙至縣內各國小，1-5年級學生可利用暑假完成彩繪創作，經評審得獎者將獲頒獎狀、獎金。

文化局長張宜真表示：今年以「豬獅大吉」為主題，舉辦創意彩繪神「豬」比賽及客家「獅」漫畫彩繪比賽，同時也推出下山祭典區漫畫本，由退休校長吳聲淼文字分鏡，退休主任余成堯繪圖，生動活潑圖文並茂介紹客家獅及在地知識，引領學生認識家鄉文化，傳承義民精神。

芎林過去是一個典型的客家農業鄉，傳統打獅在芎林很早萌芽，是一種結合武術、音樂、戲劇的藝術。「習武強身、保衛家園」是客家打獅的主要目的，與義民精神符合。

彩繪漫畫比賽活動，分送給縣內國小1-5年級每位學童彩繪用紙，孩子們可以利用暑假期間完成屬於自己的作品，媒材不限水彩、蠟筆、色筆…等工具。7月31日前交回文化局，由文化局評審後頒發得獎者獎狀及獎金；獎項第一名1位，獎金3000元，第二名2位，每位獎金2000元，第三名3位，每位獎金1500元，優選5位，每位獎金1000元，及佳作7名，每位獎金500元。歡迎各國小學生踴躍報名參與。