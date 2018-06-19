美中貿易戰升溫衝擊 台股大跌183點

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美中互祭高關稅，亞股重挫，台股未能倖免，終場下跌183點，失守月線和11000點大關。法人表示，台股收在11000點之下整理，短線台股走勢盤整，等待市場進一步反應。

美中互祭高關稅、貿易戰升溫，亞股重挫，台股也未能倖免，不僅月線約11029點失守，也跌破11000點大關，力守10900點整數關卡，逼近季線10879點。午盤橫向整理，尾盤電金弱勢，台股大跌逾180點，守住10900點大關。

終場台股加權股價指數終場收在10904.19點，下跌183.28點，跌幅1.65%，成交值新台幣1695.04億元，電子股下跌2.04%，金融股跌1.3%。