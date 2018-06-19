退休公務員捐贈復康巴士　朱立倫讚默默行善

施比受更有福！去年從移民署退休的蔡履俊，感念父母生病時都曾使用復康巴士前往就醫，決定以父母之名捐贈新北市政府1輛雙乘坐位復康巴士，造福更多的失能長輩或身障者。

蔡履俊低調表示，父母生前都坐過復康巴士，尤其母親在中風後，要到醫院複診或復健，坐計程車很不方便，幸好有復康巴士，可以用輪椅直接推上車；而父親90多高齡時生了場大病，也使用過復康巴士，他自己在去年腳部開刀，也是靠復康巴士才解決就醫交通問題。

蔡履俊有感於新北市幅員廣大，身障人口和失能長輩又多，有時不一定叫得到車，雖然家境不是很富有，但希望能回饋社會，節儉點退休金，捐贈一部雙乘坐位的復康巴士，讓有需求者叫車多了一個機會。