NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈會考榜首雙狀元　24人小校畢業1燈桿2套系統　疑市公所浪費公帑凱擘大寬頻500M只要$799
地方

退休公務員捐贈復康巴士　朱立倫讚默默行善

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/19 14:53
▲ ▲退休公務員蔡履俊(左三)以父母之名捐贈新北市政府1輛雙乘坐位復康巴士，希望造福更多失能長輩或身障者。（圖／新北市社會局提供）
▲ ▲退休公務員蔡履俊(左三)以父母之名捐贈新北市政府1輛雙乘坐位復康巴士，希望造福更多失能長輩或身障者。（圖／新北市社會局提供）

施比受更有福！去年從移民署退休的蔡履俊，感念父母生病時都曾使用復康巴士前往就醫，決定以父母之名捐贈新北市政府1輛雙乘坐位復康巴士，造福更多的失能長輩或身障者。

蔡履俊低調表示，父母生前都坐過復康巴士，尤其母親在中風後，要到醫院複診或復健，坐計程車很不方便，幸好有復康巴士，可以用輪椅直接推上車；而父親90多高齡時生了場大病，也使用過復康巴士，他自己在去年腳部開刀，也是靠復康巴士才解決就醫交通問題。

蔡履俊有感於新北市幅員廣大，身障人口和失能長輩又多，有時不一定叫得到車，雖然家境不是很富有，但希望能回饋社會，節儉點退休金，捐贈一部雙乘坐位的復康巴士，讓有需求者叫車多了一個機會。

蔡履俊的父親蔡厚勳，曾任台北縣警察局刑事課長，與板橋地緣感情深厚，受到父親影響，他考上航警局，30年前就在桃園中正機場負責出入境證件查驗，航警局改隸移民署後，繼續服務，直至去年退休，他的兒子目前也在移民署派駐中正機場服務。

新北市長朱立倫讚揚蔡履俊「默默行善、推己及人，令人敬佩！」他說，雙乘坐位的復康巴士一輛要175萬元，蔡先生一家只是樸實的公務員，最近又因年金改革，退休金減少，但全家人仍願意捐出復康巴士，來幫助需要者，市府一定會善用這部復康巴士。

關鍵字移民署蔡履俊復康巴士年金改革退休金
男子昏睡路邊　車內藏有槍毒拒檢治安除死角　打造民眾安全生活空間

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan