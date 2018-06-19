北市低收入戶換節能燈具 每戶年省電費1600元

（中央社記者陳妍君台北19日電）台北市政府環保局今天指出，今年預計為2000戶低收入戶免費安裝節能燈具，估計一年可省下近130萬度電，每戶每年可省新台幣1600元電費，減輕弱勢家庭生活負擔。

環保局氣候變遷管理科科長郭國鑫表示，民國104年已為社會局列冊0級和1級的1500戶低收入家庭汰換燈具，因當時中央補助台北市的智慧節電經費仍有節餘，今年決定再為2000戶列冊2級低收入戶安裝節能燈具。

他指出，環保局會先寄意願書給低收入家庭，若回覆有安裝意願，會由服務團隊到家戶現場評估需求後，免費到府安裝節能燈具。