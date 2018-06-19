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中央社

北市低收入戶換節能燈具 每戶年省電費1600元

中央社2018/06/19 14:05
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北19日電）台北市政府環保局今天指出，今年預計為2000戶低收入戶免費安裝節能燈具，估計一年可省下近130萬度電，每戶每年可省新台幣1600元電費，減輕弱勢家庭生活負擔。

環保局氣候變遷管理科科長郭國鑫表示，民國104年已為社會局列冊0級和1級的1500戶低收入家庭汰換燈具，因當時中央補助台北市的智慧節電經費仍有節餘，今年決定再為2000戶列冊2級低收入戶安裝節能燈具。

他指出，環保局會先寄意願書給低收入家庭，若回覆有安裝意願，會由服務團隊到家戶現場評估需求後，免費到府安裝節能燈具。

郭國鑫說，預計2000戶會在年底前安裝完成，若以每戶平均汰換10盞，每盞由32瓦傳統T8環形燈管汰換為10瓦LED省電燈泡，每天使用8小時，估計每戶每年可省下1600元電費；環保局後續將視低收入家庭需求，評估是否再向中央爭取節能經費。

環保局指出，北市總用電量以服務業占50%最高，其次為住宅約占40%；因此，市府配合經濟部「縣市共推住商節電行動」，對空調系統、冰水主機、照明設備等整體服務業及住宅社區公共區域的老舊耗能設備，全面推動節電。

台北市也爭取到經濟部「縣市共推住商節電行動」3年14.6億元經費，將補助服務業、旅館業、醫療院所、運輸業和住宅社區，安裝節能燈具與設備。（編輯：方沛清）1070619

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