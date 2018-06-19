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中央社

審查軍改案 立法院會下午開始廣泛討論

中央社2018/06/19 14:02
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北19日電）立法院臨時會院會今天下午開始處理軍改案，根據上午朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，再進行逐條討論，宣讀非保留條文，今天不處理保留條文。

立法院臨時會院會今天下午一時開始處理軍改案，根據上午朝野協商所達成的共識，先進行廣泛討論，由各黨團推派代表發言，親民黨立法院黨團、時代力量立法院黨團、民進黨立法院黨團各2人，國民黨立法院黨團為20人，每人發言時間3分鐘。廣泛討論後再進行逐條討論，宣讀非保留條文，今天不處理保留條文。

立法院長蘇嘉全宣布，本案經過各黨團多次密集協商，同意依協商時的共識進行處理，各黨團同意將包含起支俸率、18％優存利息、遺屬年金、離婚配偶請求權等15條條文保留至院會處理。非保留條文，宣讀後均予以通過，不再發言。

蘇嘉全表示，各保留條文進行處理前，由各黨團推派代表，依親民黨團、時代力量黨團各2人，國民黨團原則10人左右、民進黨團2人的順序輪流交叉發言，每人發言時間為3分鐘。

他說，各保留條文發言完畢，以各黨團所提出的最後版本為限，進行各保留條文的表決，依親民黨團、時代力量黨團、國民黨團、民進黨團的順序處理，其餘針對保留條文所提修正、再修正動議均列入公報紀錄；非保留條文的修正、再修正動議均予以撤案。

雖然朝野黨團上午協商時有針對以上共識作出朝野協商結論，唯獨國民黨團未簽字。國民黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，黨團還要再研究各條文文字，因為每一條都牽涉到現、退役軍人的權益，文字上要更謹慎小心，且國民黨堅持軍改應不溯及既往，所以黨團不會簽字幫忙背書。

目前立法院院會正在進行「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」的廣泛討論。（編輯：林沂鋒）1070619

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