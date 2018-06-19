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雲林清涼一「夏」　田間食農趣味之旅

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/19 14:48
▲秘書長黃玉霜、文化處副處長陳美燕到場邀請全國民眾相約來雲林。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.19)
▲秘書長黃玉霜、文化處副處長陳美燕到場邀請全國民眾相約來雲林。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.19)

為迎接暑假的到來，雲林縣政府輔導各社區協會及農會推出多條遊程，今（19）日上午10時於縣府親民大廳舉行「2018農村體驗遊程」宣傳記者會，秘書長黃玉霜、文化處副處長陳美燕到場邀請全國民眾相約來雲林清涼一「夏」，跟著農遊達人來場田間食農的趣味之旅。

黃秘書長表示，雲林是全台灣最重要的農產基地，加上現代人生活繁忙，缺乏悠閒的環境，因此縣府特地規劃農村體驗遊程，除適合親子共遊外，還結合炎夏當季的農作物和周邊景點，透過親身體驗，從產地到餐桌，深度瞭解農村的魅力，讓全縣遍地開花，邀請大家來雲林感受農村的熱情溫暖與產業文化。


▲莿桐鄉蒜鄉麻園社區營造協會帶來逗趣的暖場表演─駛犁歌。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.19)

文化處副處長陳美燕說，雲林農村特色值得大家來遊玩，尤其對小朋友來說是難忘的體驗，因應暑假，整合包括山線、海線及平原，推動15條路線體驗活動，所有資訊可在縣內旅遊中心索取或到網路查詢，透過電話報名及安排，到雲林吃喝玩樂。


▲來雲林感受農村的熱情溫暖與產業文化。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.19)

此次規劃包含8鄉鎮市、計有15條特色遊程： 
一、斗六市「印象梅林 花現梅林」，踩腳踏車享受大自然風光與自然的親密對話。 
二、虎尾鎮「北溪農村 文化深活」、「巾巾有味來堀頭」、「花生幸福農業體驗」，體驗樸實古早味和農村最真誠的人情味。 
三、大埤鄉「怡然村裡樂怡然 百年三秀現風華」，了解文化歷史古蹟和水池生態如何復育。 
四、莿桐鄉「莿子桐心 慢遊農庄」、「樹仔腳聽故事」、「彩繪時光農村之旅」、「古色古香蒜香麻園」，感受農村生活的歷史與傳統，體驗新舊文化結合的結晶。 
五、西螺鎮「西螺休閒農業體驗」，下田重新發現紅色大橋鎮歷史繁榮的記憶。 
六、四湖鄉萡子寮「夢幻漁村的生態體驗」，體驗夢幻漁村及探訪私房溼地秘境。 
七、口湖鄉「夏趣體驗‧食在食尚之旅」、「2018吹海風系列微旅」，遇見返鄉青年充滿創意的好蝦囧男，也讓我們看到成龍溼地夕陽下覓食的高蹺鴴。 
八、土庫鎮「一日小農體驗趣」、二崙鄉、崙背鄉及台西鄉「踏青雲林e起來之旅」，帶您親近泥土、接觸大地香氣，學習認識餐桌上的食物。

雲林的美好，親身體驗就知道，為讓民眾認識雲林的農村魅力，讓更多人認識雲林，縣府此次特別整合這些特色農村遊程，希望旅人能跟著在地的緩慢腳步，深入體驗農村生活，品嚐在地特產，體會雲林自然生態、人文風采及產業之美。相關資料可至雲林斗六、虎尾、北港與草嶺四大旅客服務中心索取，亦可於雲林文化旅遊網及慢遊雲林FB粉絲專頁下載。

關鍵字2018農村體驗遊程田間食農雲林遊玩
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