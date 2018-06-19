查諷扁行動劇須迴避 陳師孟擬爭取院內翻案

陳師孟今天受訪指出，他的法界、社運界朋友，擬於21日召開記者會，針對迴避的實質問題提出質疑，他與陳水扁共事是多年前的事情，不應該還須迴避。

被約詢對象、時任台北地檢署主任檢察官慶啟人提出迴避申請，經紀律委員會決議，認為陳師孟過去與陳水扁有密切的職務關係，應迴避，監察院長張博雅核示，尊重委員會決定。

2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為此舉蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象，這是他自動調查的第一案。

（中央社記者劉麗榮台北19日電）監察委員陳師孟查諷扁行動劇，監院紀律委員會認為須迴避。陳師孟今天表示，將爭取在院會決議時翻案的機會，如果監察院仍忽視，他會再對外召開記者會。

陳師孟說，他會爭取院內「翻案」機會，如果院方仍持續忽視，才會再親自召開記者會，讓社會公評。對於如何爭取翻案，他也寫在個人網誌「尖尾週記」裡。

陳師孟在「尖尾週記」指出，根據監察院監察委員自律規範第9條，監察委員調查案件，若有人申請迴避時，先要經過紀律委員會審議，然後將結論送請院長核定，就此定案。他的案件既已走完程序，好像沒救了。

不過，他發現第18條規定：「監察委員調查案件違反本規範者，應提經本院紀律委員會審議後，提報院會決議，停止就該案件行使監察權」，陳師孟說，這不就等於，如果違反第9條，不遵守紀律會與院長的迴避裁定，就轉而適用18條的處置。

陳師孟進一步指出，逃生門在於「院會」決議。單純迴避與否固是操之於院長一人之手，他無以對抗，但一旦違反院長的迴避裁定，是否要停止該案調查，反而取決於院會的合議。他形容這是「柳暗花明」。

陳師孟並沙盤推演，目前院會結構，前總統馬英九提名監委有16席（不含正、副院長）、總統蔡英文提名監委有11提，一旦到院會決議，他會立即聲請7位紀律委員（皆為馬英九提名）迴避，他也自行迴避；如此一來，變成馬派監委9席、英派監委有10席，「這是句踐復國、以寡敵眾。」

陳師孟還說，他在15日上午明知故犯，又約詢了一位檢察官到院，並向張博雅書面「自首」。他說，如果監察院要假裝不知道他犯規，或另找委員「接管」此案，他還有一個更毒辣的招數可用，暫不透露。

對於此案，陳師孟在網誌以「第一滴血」為題發表看法，他最生氣的是，監察院像防賊一樣，通知他的同時，也對外發布新聞稿。他自覺老實人，做事照規矩，這件事也讓他了解，自己並非全然「性本善」，也潛伏著某種「陰暗面」，一旦被激發出來，狡滑程度不容小覷。（編輯：李淑華）1070619