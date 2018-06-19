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AT&T併時代華納 淪全球負債最多公司

中央社2018/06/19 14:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）美國電信業巨擘AT&T併購時代華納（Time Warner），揮軍娛樂圈。但AT&T因舉債併購，信用評等被砍，還淪為全球負債最多的公司，投資人憂心忡忡。

華爾街日報報導，基金經理人與信用評等分析師指出，AT&T併購時代華納及康卡斯特（Comcast）競購21世紀福斯（21st Century Fox）多數資產，用意都是創造額外收益，抵禦電信業遭遇的動盪。但併購效益若不彰，空前負債將壓縮AT&T和康卡斯特的犯錯空間。

報導表示，兩起併購案都是10年來企業舉債激增的極端例子，隨著衡量負債的槓桿率攀升，企業吸收市場衝擊的財務緩衝將減少。在經濟成長趨緩、全球利率升高之際，投資人對前景更加憂心。

財經資訊平台Dealogic與穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）估計，AT&T與康卡斯特完成併購後，背負的債券與貸款金額合計將達3500億美元，成為全球負債最多的兩家公司。

債券基金經理人柯林斯（Mike Collins）表示，這是非常大的數字，固定收益投資人有理由感到緊張。

AT&T與康卡斯特方面都說，併購後債務的再融資風險極小，因為他們打算以合併事業產生的現金，迅速償還多數債務。以AT&T為例，分析師估計，併購時代華納預計能產生80億至100億美元的自由現金流，可用於減輕債務。此外，電信業特性本來就是重金投資網路、負債沉重，但客戶能提供穩定營收。

兩家公司都為成長趨緩所苦，在科技變遷下面臨激烈競爭，高度仰賴發放股利與實施庫藏股滿足股東。

AT&T上週跨過反壟斷障礙，完成規模850億美元的時代華納併購案，被視為通訊與媒體產業併購的指標案例。康卡斯特則出價每股35美元，期望擊退每股出29.54美元的迪士尼（Walt Disney），買下21世紀福斯多數資產。

標普全球評級（S&P Global Ratings）電信及寬頻業分析師阿丹（Allyn Arden）表示，AT&T併購時代華納後，負債將達1810億美元左右，「我們接到很多關切的電話」。標普與穆迪15日揮刀調降AT&T債信評等，離垃圾債只差2級。

報導指出，兩家公司若照計畫償債，信評可能很快恢復併購前水準。反之，若併購預期效益沒有實現，或技術問題使營收縮水，信評機構恐進一步降低評等。（編輯：陳俊碩）1070619

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