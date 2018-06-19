如何讓癌症煞車 唐獎生醫3得主各有妙招

（中央社記者陳至中台北19日電）唐獎第3屆生技醫藥獎今天揭曉，表彰3位得主對「標靶藥物」的貢獻。中研院士龔行健解釋，癌症就像是失控而橫衝直撞的飛車，3位得主各有妙招，成功促使車輛（癌細胞）拋錨。

今天在台北揭曉的唐獎第3屆生技醫藥獎得主，包括英裔美國生物學家東尼．杭特（Tony Hunter）、美國腫瘤學家布萊恩．德魯克爾（Brian Druker）及美國癌症專家約翰．曼德森（John Mendelsohn）。

上述3位得主都是研究「標靶藥物」，但貢獻各有不同，杭特首先發現酪胺酸激酶（TK）是致癌基因，TK突變造成癌細胞瘋狂生長，如果切斷其訊息傳遞路徑，就能抑制癌細胞，他的研究奠定了現今標靶治療基礎。