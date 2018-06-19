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中央社

川普威脅加碼關稅 專家：北京恐對美企開刀

中央社2018/06/19 14:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普今天威脅將對另外價值2000億美元的中國輸美商品課徵額外關稅10%。美智庫中國專家表示，北京當局接下來可能對在中國做生意的美國企業開刀，予以回應。

美國總統川普今天聲明表示，他已責成美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）列出將施加額外關稅的中國輸美商品清單。他表示，此舉是報復中國對價值500億美元美國貨加徵關稅。

萊特海澤發表聲明說，貿易代表署已著手這項研擬中的新關稅案，和之前的關稅案一樣，新關稅案必須進行類似的法律程序，有一段公眾諮詢期、舉行公聽會和進行部分修正。

美國貿易代表署發言人表示，這項最新清單針對價值2000億美元中國商品施加額外10%的關稅，將取代川普之前4月初下令準備的1000億美元商品清單，以回應中國第一輪對價值500億美元美國商品加徵報復性關稅。

美國企業研究所（American EnterpriseInstitute）中國專家史劍道（Derek Scissors）表示，北京很快將沒有可以實施報復性關稅的美國商品目標，因為中國去年只從美國進口價值1300億美元的商品。北京當局下一步可能是找在中國做生意的美國企業開刀。

史劍道還說，針對美國祭出的關稅措施，北京當局不會以改變產業政策來回應。

史劍道表示：「如同我在一開始所說，唯有在美國祭出的貿易措施規模夠大，夠持久，足以對外匯流入構成威脅時，中國才會在它的產業計畫上縮手。」（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070619

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