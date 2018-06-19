電動自行車管制 林佳龍：促請中央訂規範

（中央社記者郝雪卿台中19日電）電動自行車在道路上橫衝直撞是否有法可管受到關切，台中市長林佳龍今天在市政總質詢中指出，除取締與宣導並重，將進一步促請中央制訂更全面性的規範。

台中市議員賴義鍠在市議會的市政總質詢中指出，電動自行車不用掛牌照，不需考駕照，速度也很快，又沒有年齡限制，成為許多外籍移工最喜歡的交通工具，這些電動自行車在道路上橫衝直撞，卻不用受交通法令的規範，要求市府針對電動自行車訂定規範。

林佳龍表示，這個問題台中市警察局及交通局都很關切，未來除取締與宣導並重，市府也將進一步促請中央針對電動自行車制訂更全面性的規範。