印度大學協會訪台 出席台印大學校長論壇

駐印度代表處教育組指出，擔任亞米提大學哈雅納分校（Amity University Haryana）校長的會長夏瑪、副會長SRM科技學院（SRM Institute of Science）校長山契提，以及拉吉斯坦大學（University ofRajasthan）及喜馬偕爾省中央大學（CentralUniversity of Himachal Pradesh）創校校長卡瑪爾，都具印度高等教育行政管理的豐富資歷，且曾參與印度中央政府教育主管機關重要委員會擔任主席及成員，熟悉印度高等教育體制。

（中央社記者康世人新德里19日專電）印度大學協會組團今天啟程訪問台灣，定21日出席在清華大學舉行的首屆台印大學校長論壇，將討論增加台印高等教育合作、以及國際教學和培育人才等議題。

駐印度代表田中光在訪台團行前宴請成員，他強調，教育是「十年樹木，百年樹人」及培養國家未來人才的重要事業，台、印間的高等教育交流非常重要，透過這次的學習與經驗交換，有助兩國未來發展與合作。

印度大學協會訪台團共有12所大學校長和代表參加，其中分別來自國立大學、省立大學、國家級重要機構、私立大學、農業大學及法律大學等。

首屆台印大學校長論壇主題為「跨學科、跨學院、跨國：高等教育環境轉型的趨勢與前景」，與會者將就強化教師國際教學與研究能力、如何在全球化競爭中吸引、培養和留住人才等多項高教議題交換意見。（編輯：陳俊碩）1070619