NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈赴美新規定　過量粉狀物禁隨身登機會考榜首雙狀元　24人小校畢業凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

印度大學協會訪台 出席台印大學校長論壇

中央社2018/06/19 14:27
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里19日專電）印度大學協會組團今天啟程訪問台灣，定21日出席在清華大學舉行的首屆台印大學校長論壇，將討論增加台印高等教育合作、以及國際教學和培育人才等議題。

教育部政務次長姚立德去年訪問印度，特別邀請印度大學協會會長夏瑪（P. B. Sharma）、副會長山契提（Sandeep Sancheti）和秘書長卡瑪爾（Furqan Qamar）訪台，印度大學協會決定組團來台，並出席首屆台印大學校長論壇。

駐印度代表處教育組指出，擔任亞米提大學哈雅納分校（Amity University Haryana）校長的會長夏瑪、副會長SRM科技學院（SRM Institute of Science）校長山契提，以及拉吉斯坦大學（University ofRajasthan）及喜馬偕爾省中央大學（CentralUniversity of Himachal Pradesh）創校校長卡瑪爾，都具印度高等教育行政管理的豐富資歷，且曾參與印度中央政府教育主管機關重要委員會擔任主席及成員，熟悉印度高等教育體制。

駐印度代表田中光在訪台團行前宴請成員，他強調，教育是「十年樹木，百年樹人」及培養國家未來人才的重要事業，台、印間的高等教育交流非常重要，透過這次的學習與經驗交換，有助兩國未來發展與合作。

印度大學協會訪台團共有12所大學校長和代表參加，其中分別來自國立大學、省立大學、國家級重要機構、私立大學、農業大學及法律大學等。

首屆台印大學校長論壇主題為「跨學科、跨學院、跨國：高等教育環境轉型的趨勢與前景」，與會者將就強化教師國際教學與研究能力、如何在全球化競爭中吸引、培養和留住人才等多項高教議題交換意見。（編輯：陳俊碩）1070619

酒駕車禍下車跌進水溝溺斃 ...美中貿易戰升溫台股大跌 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan