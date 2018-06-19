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酒駕車禍下車跌進水溝溺斃 認定意外判賠

中央社2018/06/19 14:26
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北19日電）洪姓男子酒駕擦撞護欄後，下車步行卻跌落路肩水溝窒息死亡；保險公司認為洪男酒駕，非意外死亡，拒賠；最高法院近日駁回上訴，認定洪男是意外死亡，保險公司要賠，全案確定。

台灣高等法院判決書指出，洪男家屬主張，洪男民國103年8月間，開車行經國道一號水上交流道北向入口匝道時擦撞護欄；洪男後來下車步行約10公尺，跌落路肩外水溝，導致姿態性窒息死亡；根據洪男生前向3間保險公司的投保約定，共要賠償家屬500萬元。

這3間保險公司分別主張，洪男是酒後駕車擦撞護欄受重傷，並攀爬護欄自高處墜落俯趴於水溝，造成姿態性窒息致死，並非意外死亡，屬保險契約除外不保條款的事項，不須理賠；洪男的姿態性窒息死亡，是因其飲酒達重度酩酊，導致行為能力與自我防衛能力降低，非屬外來突發事故。

一審台北地方法院審理認為，洪男酒駕（呼氣酒精濃度約為0.98mg/L）符合保險契約的除外條款；本件為刑事犯罪行為，洪男對服用酒類駕車可能提高風險危及自身，應得以預見，縱使洪的死亡結果並非因飲酒所直接造成，也無解於符合保險契約除外條款的約定，否則若允許服用酒類駕車肇生事故，仍得請求保險人給付保險金，無異將保險作為「犯罪構成要件該當行為」外的保障措施，因此在105年11月判家屬敗訴。

全案經上訴，二審台灣高等法院有不同見解。根據驗屍報告，法官認為洪男是因意外事故死亡；洪男下車橫越車道至路肩、跌落水溝窒息，均非酒後駕車自撞護欄因素下繼續作用的當然結果，難謂洪的死亡是酒後駕車所致，保險公司也未證明洪男的死亡，符合保險契約的除外不保條款，因此在今年2月改判這3間保險公司要賠家屬共500萬元。

全案再經上訴，最高法院近日駁回，全案就此確定。（編輯：張銘坤）1070619

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