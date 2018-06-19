〈崴強股東會〉郭台強：整併效益Q4顯現 計畫人力節

崴強 (6298-TW) 今 (19) 日舉行股東會，會中通過與勁永 (6145-TW)、光燿科 (3428-TW) 共同轉換股案，並為新設永崴投資控股旗下百分之百的子公司，展望未來，崴強董事長郭台強表示，公司希望開源節流，第 3 季規劃調整人力、訂定營運方向，預計將節流 1 成人力，以提高管理效率，最快整併效益可在第 4 季顯現。

正崴集團旗下三子勁永、崴強、光燿科今日同步舉行股東會，拍板「三合一」案，勁永將以每 1 股換新設控股公司普通股 0.194 股，崴強將以每 1 股換發新設控股公司普通股 0.529 股，光燿科則以每 1 股換發新設控股公司普通股 1 股，股份轉換後新設控股公司資本總額約達 24.876 億元。