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〈崴強股東會〉郭台強：整併效益Q4顯現 計畫人力節

鉅亨網2018/06/19 14:38
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崴強 (6298-TW) 今 (19) 日舉行股東會，會中通過與勁永 (6145-TW)、光燿科 (3428-TW) 共同轉換股案，並為新設永崴投資控股旗下百分之百的子公司，展望未來，崴強董事長郭台強表示，公司希望開源節流，第 3 季規劃調整人力、訂定營運方向，預計將節流 1 成人力，以提高管理效率，最快整併效益可在第 4 季顯現。

正崴集團旗下三子勁永、崴強、光燿科今日同步舉行股東會，拍板「三合一」案，勁永將以每 1 股換新設控股公司普通股 0.194 股，崴強將以每 1 股換發新設控股公司普通股 0.529 股，光燿科則以每 1 股換發新設控股公司普通股 1 股，股份轉換後新設控股公司資本總額約達 24.876 億元。

目前崴強、勁永和光燿科等 3 家公司員工數約 3500 人，郭台強表示，接下來公司將進行開源節流，預計第 3 季做詳細的營運規劃，並計畫進行人力調整，初步想法節流幅度以 10% 為目標，第 4 季整併效應可望顯現，並增加新的業務方向。

至於下半年國際因素紛擾，郭台強表示，產品部分未受到國際變數干擾，且看好消費性產品下半年會有新的需求成長，目前正崴仍為蘋果供應鏈的廠商，希望下半年在蘋果產品能帶動需求。

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〈鎧勝-KY股東會〉積極擴...台股盤後－美中貿易戰白熱化...

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