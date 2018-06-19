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〈鎧勝-KY股東會〉積極擴產爭取訂單 下半年中國2

鉅亨網2018/06/19 14:35
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金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長程建中表示，蘇北鹽城新廠區將於第 3 季逐步量產，原有的浙江嘉善廠區也持續投入資源；總經理莊育志表示，鎧勝 - KY 擴產角色已化被動為主動，下半年 2 個廠區都會動起來，未來鹽城產能將超越上海廠區。

程建中表示，為降低未來營運成本與單一生產基地面對的外在環境風險，去年 9 月已在蘇北鹽城擴充新的生產基地，預計今年第 3 季逐步量產，且原有的浙江嘉善廠區也持續投入資源以開發業務市場，預期今年下半年都會慢慢開花結果。

鎧勝起初由蘋果 iPad 平板金屬機殼切入，2012 年進入 MacBook 筆電金屬機殼生產，今年則是打入 iPhone 供應鏈，鎧勝 - KY 總經理莊育志表示，過去以上海廠為生產主力時，擴產時較為保守被動，從嘉善到鹽城的規劃態度已有所改變，「總不能拿到訂單才來擴產」，現在角色已化被動為主動，積極爭取訂單。

據悉，鎧勝嘉善廠以手機訂單為主，鹽城廠區則是以筆電、平板等大型電子產品線為主，以產品線區分廠區規劃。莊育志表示，下半年 2 個廠區都會動起來，鹽城廠區擁有當地政府大力支持，進度較快，第一期到年底前將會導入 4000 台 CNC 產能，明年啟動第二期計畫，未來鹽城產能將超越上海廠區。

莊育志指出，由於新產品都不是一步登天，嘉善廠產能規劃也是依照需求來走，採分期進行。程建中則說，嘉善廠未來有機會達到產能滿載，「但不可諱言地，第一個案子困難很多」。

在建廠與擴產後的垂直整合效益發揮下，莊育志強調，對這次新產品有信心，垂直整合後更具優勢、更有競爭力，以發揮營運綜效，且另一家同業也是透過一條龍整合而壯大，鎧勝是第 2 家進行垂直整合的廠商。

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