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駁苦旱在後頭說法　水利署：抗旱有成果　確保供水穩定

記者許家禎／台北報導2018/06/19 14:48
▲水利署表示，今年雖然少雨，但透過抗旱及水資源管理的成果，至今民生用水穏定供應、農業一期順利完成供灌。（圖／南水局提供，2018.06.18
▲水利署表示，今年雖然少雨，但透過抗旱及水資源管理的成果，至今民生用水穏定供應、農業一期順利完成供灌。（圖／南水局提供，2018.06.18

針對近來有媒體發表「春旱只是下馬威，苦旱還在後頭」的社論，水利署今（19）日回應，已觀察到近年氣候異常且提早因應並積極控管。也因此，今年雖然少雨，但至今民生用水穏定供應、農業一期順利完成供灌，未發生以往枯旱時期水車競相排隊取水的狀況，再加上高科技公司擴大投資，可證明相關單位抗旱及水資源管理的具體成果。

水利署指出，面對不確定的氣候變化，最好的方法是提前做好不同情境變化的準備。因此，去年8月後水利署察覺降雨不如預期，隨即提前啟動應變，迄今超過320天抗旱應變，而透過水資源管理手段，進行節水管控及調度工作，包括水情監看、放水總量管制、跨區供水調度、農業節水灌溉、自來水減壓及產業自主節水等。

水利署表示，在各單位共同努力下，包括嘉南灌區1300餘位掌水工不分日夜調控渠道水門，加強灌溉管理，本年度第一期作每公頃用水量僅8,600噸創下歷年最低，以最少的水量達成稻作生長。另科學園區及工業區廠商也透過減少澆灌及使用回收水與省水裝置配合節水5%，迄今累計節水效益達5.6億噸，已超過1座曾文水庫蓄水量。

水利署強調，各地區民生產業維持穩定供水，今年農業一期稻作即將順利收割，也沒有發生往年枯旱時期水車競相排隊取水狀況，都是本年度努力抗旱最好成果實證。水利署發言人王藝峰副署長補充，水資源管理是長期性的工作，為及早因應氣候變遷造成供水日益嚴苛問題，行政院於去年11月宣示推動開源、節流、調度及備援四大策略工作來穩定供水，目前各項工作均已加大力道管控落實。

至今已完成中庄調整池、湖山水庫及曾文水庫防淤隧道，石門水庫阿姆坪防淤隧道及鳥嘴潭人工湖已完成設計並開工，本年度也將完成鳳山溪再生水廠每日供水2.5萬噸、高屏溪大樹10萬噸伏流水，及全國自來水降漏改善至15.25%；另預計於明（2019）年可完成台南高雄水源聯通工程（提升每日20萬噸支援能力）及板新二期計畫（新北巿板橋12個行政區可全部由翡翠水庫供應），另擴大增加每日30萬噸伏流水取水工程目前也設計發包中並陸續於明後年完成，透過供水系統的強化，穩定供水效益將可逐漸顯現。

因應氣候變遷帶來極端降雨及可能造成的供水風險，政府對解決水資源問題已全面務實檢討，並研提前瞻具體策略及完整作法，未來逐步落實，可建構更安全、可靠及具韌性供水系統，配合精緻管理，供水一定可以比以前更加穩定，從今年雖然少雨至今民生用水穏定供應、農業一期順利完成供灌及高科技公司擴大投資，足可證明政府抗旱及水資源管理成果。  

 

 

關鍵字水利署抗旱旱災枯水供水水資源管理
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