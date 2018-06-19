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中央社

21年口蹄疫區7月拔針 盼1年後申請非疫區

中央社2018/06/19 14:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）農委會今天在屏東舉行「撲滅口蹄疫、邁向非疫區誓師大會」，主委林聰賢表示，台灣自爆發口蹄疫至今21年，將於7月1日停止施打疫苗（拔針），一年後希望能申請為非疫區。

今天在屏東萬巒鄉大豐牧場舉行這項誓師大會，林聰賢表示，台灣自1997年爆發口蹄疫，中間雖曾拔針失敗，但經過21年多來的準備，變成中央防控，所有的系統和機制都整合成功，去年5月獲世界動物衛生組織（OIE)認定為施打疫苗口蹄疫非疫區，7月1日將全面停止「拔針」。

林聰賢表示，1997年台灣爆發口蹄疫疫情，當時撲殺380萬餘頭，損失產值超過新台幣1700億，很多業者退場，今天選在屏東宣誓是因為屏東的畜牧場目前是全台最多，佔比達23%。

林聰賢說，希望這一年裡經由產官學的合作，全體防疫大作戰，明年6月30日能向OIE申請為非疫區，目前唯一要準備的是邊境的管理，如防止中國大陸的走私豬肉及加工品、從東南亞回國的人禁入豬場等，防止境外感染。

林聰賢說，希望台灣畜情產業經21年的現代化提升，在解除疫區後能夠開拓國際市場，讓台灣養豬產業也成為具有國際競爭力的優勢產業。

屏東縣養豬協會常務監事方志源表示，養豬業已等了21年，這次政府「拔針」的配套很好，以往以成本的6成賠償染病的豬場，業者虧本當然不願通報；現在以市價全額補助，通報上沒問題。

縣政動物防疫所長李永文表示，農委會自去年6月起即要求各縣市政府管控疫苗數量，防止養豬戶囤積，同時擴大採樣監測，今年7月9日起，凡是送到肉品市場宰殺的家畜，都必須出具「家畜健康聲明書」，全面防範疫情。

今天現場展示無人機、衛星及影象監控設備，農委會人員表示，無人機除了可以監控豬隻數量外，也可以感應豬隻的體溫，一方面以人工智慧協助豬場管理，也可以防止隱匿疫情。(編輯:孫承武)1070619

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