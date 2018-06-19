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杏國：胰臟癌新藥下半年展開全球三期臨床

中央社2018/06/19 14:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）杏國新藥今天召開股東常會，除了通過虧損撥補案外，為因應新藥發展計劃，並通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案，胰臟癌新藥下半年展開全球三期臨床。

杏國董事長李志文表示，因旗下各項新藥多處於臨床開發與試驗階段，營運仍為虧損。新藥研發與臨床試驗資金需求大，為因應公司營運所需、支應新藥發展計劃，並考量募資作業時效性及機動性，今年將透過私募方式辦理現增，預計發行普通股以不超過14000千股為限。

李志文表示，胰臟癌新藥SB05 PC將於今年下半年推動全球三期臨床試驗，包含台灣、美國、歐洲及亞洲等區域總共10個國家，約90個臨床試驗機構同步展開，總計招募218位病人，預計最快2019年下半年可取得期中分析統計資料，希望順利於2020年完成胰臟癌三期臨床試驗。

治療黃斑部病變眼藥水目前正進行臨床二/三期試驗，總目標病患數為60人，除「臺大醫院 杏國新藥老年性黃斑部病變研究中心」陸續招募病患外，日前擴大於彰化基督教醫院與高雄榮民總醫院進行臨床試驗。

除此，治療頭頸癌的新藥臨床二期試驗持續進行；治療三陰性乳癌(TNBC)新藥則正進行臨床三期試驗。

李志文強調，未來杏國營運重心除專注推動研發專案與不同適應症，並掌握製劑技術以持續驅動新藥研發，同時強化其市場獨特性與獲利性。另外，杏國也正積極拓展國際授權業務，將透過新藥產品的技術性與特異性，吸引國際大型藥廠合作開發或市場銷售推動營運績效。（編輯：鄭雪文）1070619

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