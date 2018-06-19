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政治

楊文科民調勝？林為洲質疑試圖帶風向

記者戴祺修／台北報導2018/06/19 14:57
▲國民黨立委林為洲。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.19）
▲國民黨立委林為洲。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.19）

國民黨新竹縣長日前確定提名副縣長楊文科，而今(19)日就有媒體民調指出，楊文科民調勝過民進黨提名人鄭朝方與民國黨主席徐欣瑩。對此，堅持以全民調參選到底的立委林為洲表示，這份民調選擇在他要自己做媒體全民調前的時間點公布，是意圖要帶風向，他認為並不恰當。

林為洲說，媒體做的民調排除他，只有楊文科、民國黨主席徐欣瑩、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，沒有把他自己列入民調之中也無法了解他的選票流向，這就更像台北市長選舉做民調，參戰卻只有國民黨丁守中、民進黨姚文智，卻沒有無黨籍的柯文哲，這樣的民調有意義嗎？

林為洲質疑，在他準備自做全民調前公布這樣的民調，時機很不恰當，而楊文科陣營之前也對外宣稱在新竹縣做民調不準，現在又拿該民調出來高調宣傳，明顯是自相矛盾，試圖帶風向影響選民接聽民調電話的結果。

林為洲說，之前在評論新竹縣長初選時，不少人宣稱全民調支持度高，不一定真支持度高，但卻又有媒體民調出來帶風向，時機點還選擇在他要自己舉辦電話全民調之前，因此他認為「這份民調在這個時間點公布，並不恰當」。

林為洲也說，前總統馬英九、新北市長朱立倫都有因為這件事情打電話給他關心；至於民進黨祕書長洪耀福盼他脫黨參選，林為洲則笑說，這是見縫插針，並請洪耀福少來這套。

林為洲預計在本周進行第一次的全民調，問卷中將會有林為洲、楊文科、鄭朝方與徐欣瑩四人，結果將在本周五公布。

關鍵字林為洲楊文科徐欣瑩鄭朝方新竹縣長選舉
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