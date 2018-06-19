英國女星愛書成痴 害怕傳統書店停業

電影找來舞台劇出身的艾蜜莉‧莫提梅（EmilyMortimer），飾演一心想開書店圓夢、卻遭遇種種困難的寡婦芙洛倫絲。導演透露，這回是透過同片演員，也是兩人共同好友的派翠西亞‧克拉克森（PatriciaClarkson）牽線，才促成了難得的合作經驗。

電影「街角的書店」改編自英國作家潘妮洛普‧費茲傑羅（Penelope Fitzgerald）的暢銷小說「書店」，由西班牙女導演伊莎貝拉‧庫謝（Isabel Coixet）執導，除了榮獲西班牙哥雅獎三大獎項的肯定之外，更在當地取得破億票房，聲勢高漲。

（中央社記者鄭景雯台北19日電）數位時代下，經營實體書店不容易，電影「街角的書店」描述英國女星艾蜜莉‧莫提梅在片中一心想開書店圓夢，卻遭遇種種困難，現實生活中她愛書成痴，害怕傳統書店停業。

庫謝更稱讚莫提梅氣質出眾，是一位纖細又聰慧的女演員，「一直以來都很喜歡她的作品，也很榮幸能由她來演出純真堅強的芙洛倫絲一角」。

莫提梅不僅是牛津大學語文雙學位畢業的高材生，也是英國知名推理小說家約翰‧莫提梅（JohnMortimer）的大女兒，她從小在書堆中長大，跟劇中角色一樣愛書成癡，是出演女主角的最佳人選。

除了童年回憶外，莫提梅更坦言是科技白癡，就算現代科技越趨發達，她也不會去讀電子書，仍舊享受閱讀實體書的過程。

她認為，透過閱讀能夠逃避現實的苦痛，也能完整感受到人的想法，在書店裡也有一些意想不到的收穫，是網路購書無法體會到的。

莫提梅現居紐約布魯克林，談及住家附近前不久停業的傳統書店，彷彿「心中有一部分被徹底掏空」，讓她對於片中的劇情更是心有戚戚焉。「街角的書店」29日在台上映。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070619