雙北月票0元？姚文智酸不用功　柯P嗆「公布計算方式」

柯文哲上午搭公車時接受媒體訪問，針對雙北大眾運輸定期票一事，他再次強調，月票 1280 元是經市府長時間計算得出的結果，認為姚文智若有新方案需有其 SOP 及明確計算公式，並請姚文智公布明確計算公式證明該如何將月票降為 0 元。

隨著年底選戰逼近，台北市長選情也逐漸加溫！市長柯文哲與民進黨台北市長參選人姚文智，近日針對雙北大眾運輸定期票隔空互嗆。姚文智稱選上可讓月票降至 0 元，遭柯文哲諷刺「選不上亂喊價」，姚文智不服，反批柯文哲「不用功不用腦」，今（ 19 ）日柯文哲再出招反擊，要求姚文智公布明確計算方式。

柯文哲指出，自己本次競選主軸「進步價值、光榮城市」底下，其實還有個務實與對話，也就是指人民已厭倦藍綠意識形態對抗，需要政府解決生活的問題，其中也包含交通運輸部分，但目前的台灣政府卻沒做到，因此他才喊出「政治要落實在人民生活每一天」。

有些候選人喊出月票可以 0 元，或是公宅可花不到 1/10 的價格就可蓋，這些都讓柯文哲質疑「到底是真的還假的？」另，柯文哲也提及重陽金取消一事，相信不論誰當選都不會取消他目前推動的老人福利系統，指出若要重發養老金，則北市府每年得多花 10 億元，認為大家應思考「到底是真的還假的？」但目前大家卻不願這麼做。因此，柯文哲認為，此次選戰將是社會的一個抉擇，大家要開始建立起務實社會，理智思考要面對的問題。

姚文智提出「月票 0 元」一事後引發眾多網友討論，不少人在 PTT 八卦版上表示「姚姚：你是不是想抄人家」、「姚:這是機密，公布就會被別人拷貝政見」、「姚姚出錢補貼公式：不夠都算姚姚的」、「選姚不如選 google 當市長 凡事找 google 就對了」、「比較好奇姚還記得什麼公式？如果不要 google 的話」，大肆嘲諷姚文智沒讀書，力讚柯文哲「這反擊真的不錯」、「這高度，拜託選總統好嗎！」「台灣最後希望」。