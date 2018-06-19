NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈會考榜首雙狀元　24人小校畢業1燈桿2套系統　疑市公所浪費公帑凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

日圓本應就日銀鴿派立場而走弱 卻因美中貿易戰激化有

鉅亨網2018/06/19 14:55
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

市場此前預期，日圓將因日本央行保守的貨幣政策而走弱，但在美中貿易戰急劇升溫之際，交易員認為貿易戰的隱憂比日本央行現狀更加重要，日圓反而相對持穩。

在上週五美中雙方互相祭出 500 億美元的加徵關稅清單後，週一 (18 日) 晚間美國總統川普宣布已要求美國貿易代表研究另外 2000 億美元加徵 10% 關稅清單，以回應中國的「報復」舉動；而中國商務部也不干示弱，發布公告宣稱奉陪到底。貿易大戰的擔憂加深衝擊全球經濟成長的隱憂。

日圓不僅是貨幣，它更是波動性和不確定性時期全球最受歡迎的避險資產之一。ING 外匯策略師 Viraj Patel 指出，「美中之間的關稅爭執通常意味著該買進日圓了。」隨著檯面上以牙還牙的貿易措施一一出現，「預計美元兌日圓走強的趨勢將失去動力。」

美元兌日圓走勢近日維持小幅波動，但考量到中央銀行的背景，這種走勢值得注意。

在所有情況相同的環境下，鴿派的中央銀行應該會引導貨幣走低，並在今年初就將通膨預期降低，日本央行在這方面似乎做得更徹底，進一步延後了貨幣緊縮的目標。日本央行被普遍認為是主要發達市場中最鴿派的中央銀行，相對於美國聯準會，聯準會繼續採取緊縮政策，自 2015 年 12 月以來已連續 7 次上調利率，並開始縮減在金融危機之後獲得的大幅模資產負債表。

Brown Brothers Harriman 分析師在報告中表示，「調查表明，絕大多數市場參與者預計，在評估 2019 年 10 月新銷售稅施行的影響後，日本央行直到 2020 年都不會採取任何實現貨幣正常化的措施。」

經紀公司 XM 分析師 Andreas Georgiou 指出，「日本央行似乎短期內不太可能考慮改變其刺激計劃，從相對利率孤立的角度來看，這是一個反映日圓走軟的因素，尤其是對於像美元這樣的政策正常化的國家貨幣。」

聯準會上週三將利率上調 25 個基點至 1.75-2%，進一步擴大美國和日本之間的利差，市場參與者預計美元兌日圓匯率走強。

美元兌日元走勢
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字日本央行美中關稅中央銀行貿易戰afp日圓headline
〈房產〉房市不振拖累 新北...中國人行實施逆回購+MLF...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan