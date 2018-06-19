日圓本應就日銀鴿派立場而走弱 卻因美中貿易戰激化有

市場此前預期，日圓將因日本央行保守的貨幣政策而走弱，但在美中貿易戰急劇升溫之際，交易員認為貿易戰的隱憂比日本央行現狀更加重要，日圓反而相對持穩。

在上週五美中雙方互相祭出 500 億美元的加徵關稅清單後，週一 (18 日) 晚間美國總統川普宣布已要求美國貿易代表研究另外 2000 億美元加徵 10% 關稅清單，以回應中國的「報復」舉動；而中國商務部也不干示弱，發布公告宣稱奉陪到底。貿易大戰的擔憂加深衝擊全球經濟成長的隱憂。

日圓不僅是貨幣，它更是波動性和不確定性時期全球最受歡迎的避險資產之一。ING 外匯策略師 Viraj Patel 指出，「美中之間的關稅爭執通常意味著該買進日圓了。」隨著檯面上以牙還牙的貿易措施一一出現，「預計美元兌日圓走強的趨勢將失去動力。」