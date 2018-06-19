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〈房產〉房市不振拖累 新北市四大商圈店面最高單價價

鉅亨網2018/06/19 14:55
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北台灣房市交易不振，也拖累店面成交價格，依實價登錄資料顯示，新北市 4 大商圈店面成交現況，至目前為止都在相對低點，成交量不足也導致價格差異大，其中新莊區鴻金寶商圈店面近 5 年最高單價位於民安路、最貴店面一坪曾達 193.4 萬元，不過 2016 年當年成交量不足，最高單價僅落在 79.4 萬元。

根據實價最新資料顯示，板橋區府中商圈近 5 年店面最高成交價一坪 166.4 萬元，是位於南雅夜市巷弄內的 7.2 坪店面；而永和區頂溪商圈最高單價則落在去年，一坪高達 140.8 萬元；林口的三井 outlet 商圈最高價則落在機場捷試車同一年，一坪成交 151.4 萬元。

全國不動產商用置產中心經理古凱元指出，近年房市景氣急轉直下，房價出現明顯修正，年租金投報率相對提升，加上銀行定存利率長期偏低，因此不少置產族願意出手購入店面，尤其是捷運站周邊以及住宅社區型的商圈，消費力有一定水準，加上租金居高不下，吸引高資產族長抱，但店面高低價差區間也大。

而以新莊鴻金寶商圈為例，從 2014 年以來，歷年成交最高單價之店面行情高低差價達每坪 114 萬元，全國不動產新莊加盟店店長黃彥璋指出，依鴻金寶商圈周邊而言，臨馬路的店面年租金投報率若沒達 2% 水準以上，投資人是不會出手的。

不過，古凱元也表示，店面型態差異非常大，即使在同一條路上，也會依店面面寬、交通動線、陰陽面以及適合租賃的產業不同，而有不同的價格變化。

 

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