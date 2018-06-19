〈房產〉房市不振拖累 新北市四大商圈店面最高單價價

北台灣房市交易不振，也拖累店面成交價格，依實價登錄資料顯示，新北市 4 大商圈店面成交現況，至目前為止都在相對低點，成交量不足也導致價格差異大，其中新莊區鴻金寶商圈店面近 5 年最高單價位於民安路、最貴店面一坪曾達 193.4 萬元，不過 2016 年當年成交量不足，最高單價僅落在 79.4 萬元。

根據實價最新資料顯示，板橋區府中商圈近 5 年店面最高成交價一坪 166.4 萬元，是位於南雅夜市巷弄內的 7.2 坪店面；而永和區頂溪商圈最高單價則落在去年，一坪高達 140.8 萬元；林口的三井 outlet 商圈最高價則落在機場捷試車同一年，一坪成交 151.4 萬元。