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高薪100指數成分股 納入華夏、旺宏、玉山金等7檔

鉅亨網2018/06/19 14:55
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證交所今 (19) 日公布，臺灣高薪酬 100 指數成分股今 (2018) 年定期審核結果，新納入的成分股包括華夏 (1305-TW)、旺宏 (2337-TW)、漢唐 (2404-TW)、玉山金 (2884-TW)、國票金 (2889-TW)、王道銀行 (2897-TW)、達方 (8163-TW) 等 7 檔股票，審核結果將於明 (20) 日生效。

證交所表示，與銳聯資產管理有限公司合編的臺灣高薪 100 指數，成分股以證交所上市公司為採樣母體，再依據流動性檢驗、高薪及獲利篩選等步驟篩選成分股。

其中流動性檢驗的部分，刪除最近 1 年期間，日平均交易金額最小 20% 的股票；高薪及獲利篩選部分，則選取符合最近 3 年員工平均福利費用的算術平均數達前 1/3、最近 3 年稅後淨利的算術平均數為正數，以及最近 1 年底的每股淨值至少 10 元的股票；再以薪酬規模排序。

證交所強調，臺灣高薪 100 指數並非員工平均薪酬、員工總薪酬或薪酬成長單一因素的排行榜。目前包括台積電、聯發科、英業達、華碩、亞泥、長榮航、華航、國泰金、富邦金等均為臺灣高薪 100 指數成分股。

資料來源：證交所。
資料來源：證交所。
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