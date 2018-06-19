華碩手機拚銷量 推孔劉限定版

（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩力拚手機事業今年下半年轉虧為盈，今天宣布ASUS ZenFone5孔劉限定版將於24日開賣，包裝外盒印有代言人孔劉產品視覺，並內附小型孔劉人形立牌。

南韓知名演員孔劉代言ZenFone 5系列手機，將在24日來台灣出席「AI啟動！ZenFone 5攝影派對」，華碩於6月初開放網路報名，官網湧入萬人搶票。

為回饋粉絲，華碩也針對「AI啟動！ZenFone 5攝影派對」所有入場者準備獨家孔劉應援頭飾，且當天出示ASUS ZenFone 5手機可額外獲得孔劉周邊商品。