主計處：北市生產總額7.3兆 占全台逾2成

（中央社記者潘姿羽台北19日電）據主計總處工商普查初步統計，2016年台北市生產總額達新台幣7.3兆元、居各縣市之冠，占了全台生產總額23.2%，其中以金融業貢獻最多。

生產總額是指廠商在一定期間中，生產產品或勞務所創造的市場價值，若扣除廠商的中間投入，便是國內生產毛額（GDP）；主計總處官員說明，生產總額可簡單用「營收」來理解，而扣掉廠房用的原材物料、水電瓦斯等中間投入，便會得到以附加價值為概念的GDP。

據主計總處最新公布的2016年工商普查初步統計，2016年全台工業及服務業生產總額達31.4兆元，觀察縣市排名，以台北市生產總額達7.3兆元居冠，台中市與新北市均為3.7兆元、並列第二，高雄市與桃園市緊追在後，均為3.6兆元，上述五都的生產總額合計便達全台生產總額6成9。