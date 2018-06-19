戰爭衝突與迫害 聯合國：6850萬人流離失所

（中央社日內瓦19日綜合外電報導）聯合國今天表示，全球有6850萬人因為戰爭、暴力衝突與迫害被迫逃離家園，人數創新高紀錄，相當於泰國總人口，緬甸與敘利亞等地的狀況特別嚴重。
根據聯合國難民事務高級專員公署的報告，截至2017年年底前，流離失所的人數比前一年增加近300萬人，比10年前逃離家園的4270萬人增加50%。
報告說，目前人數相當於泰國總人口，被迫遷徙的人數相當於全球每110人中就有1人。
聯合國難民事務高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）說：「我們現在處於分水嶺，要成功處理全球被迫流離失所的問題，就需要更全面的全新方法，才不會讓一些國家與社會獨自面對。」
不過，他在報告發布前在日內瓦告訴記者，約70%的民眾僅來自10個國家。
葛蘭第說：「如果有解決這10國衝突的辦法，或至少解決其中幾個國家的問題，這樣的數據就不會逐年攀升，而是會開始下滑。」他呼籲拿出更強的政治決心，防止讓許多人逃離家園的危機惡化。
報告顯示，去年剛有162萬人流離失所，包括首度被迫遷離與先前逃離家園的人。
聯合國難民事務高級專員公署表示，這樣的人數相當於每天有約4萬4500人被迫離開家園，或每2秒就有1人流離失所。
截至去年年底，光是敘利亞的7年衝突，就導致630萬人逃離家園，占全球難民人口的近1/3。
緬甸難民去年也倍增至120萬人，緬甸當局實施殘暴的軍隊鎮壓行動，迫使數10萬名洛興雅穆斯林越界湧入孟加拉。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070619