戰爭衝突與迫害 聯合國：6850萬人流離失所

（中央社日內瓦19日綜合外電報導）聯合國今天表示，全球有6850萬人因為戰爭、暴力衝突與迫害被迫逃離家園，人數創新高紀錄，相當於泰國總人口，緬甸與敘利亞等地的狀況特別嚴重。

根據聯合國難民事務高級專員公署的報告，截至2017年年底前，流離失所的人數比前一年增加近300萬人，比10年前逃離家園的4270萬人增加50%。

報告說，目前人數相當於泰國總人口，被迫遷徙的人數相當於全球每110人中就有1人。

聯合國難民事務高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）說：「我們現在處於分水嶺，要成功處理全球被迫流離失所的問題，就需要更全面的全新方法，才不會讓一些國家與社會獨自面對。」