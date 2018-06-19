NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈會考榜首雙狀元　24人小校畢業1燈桿2套系統　疑市公所浪費公帑凱擘大寬頻500M只要$799
生活

雙北月票0元？交通局：補助至少3百億錢從哪裡來？

記者陳致宇／台北報導2018/06/19 15:14
▲台北市交通局強調，公共運輸定期票 1,280 元是經過試算後得出的結果，若提供 0 元定期票，雙北市政府每年補貼至少須 300 億元。（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲台北市交通局強調，公共運輸定期票 1,280 元是經過試算後得出的結果，若提供 0 元定期票，雙北市政府每年補貼至少須 300 億元。（示意圖／ NOWnews 資料照）

雙北市推動 1,280 元公共運輸定期票，日前遭國民黨台北市長參選人丁守中質疑價格太高，近日民進黨台北市長參選人姚文智甚至提出 0 元月票構想，引發口水戰。台北市交通局今（ 19 ）日說明，強調票價訂定除了要提高民眾使用公共運輸的誘因外，也要確保政府及運輸業者永續經營，若提供 0 元定期票，雙北市政府每年貼補金額將高達 300 億元。

台北市交通局科長王湮筑表示，要吸引汽、機車通勤族使用公共運輸，價格並非唯一誘因，還須考慮公共運輸使用的便利性，推動定期票僅是策略之一，另外也搭配各項配套措施如幹線公車推動、 YouBike 轉乘優惠等。

根據交通局 2016 年問券調查，民眾於雙北跨境騎乘機車通勤，每月花費約 1,260 元，不跨境為 924 元，駕駛汽車通勤每月交通費則高達近 5,000 元；另依據 105 年 10 月資料，搭捷運、公車  42 次以上的民眾，超過 1,280 元達 23% ，公共運輸定期票定價 1,280 元，依然可吸引近 1/4 通勤、學生族、跨境機車通勤族及汽車通勤族使用。

此外，針對月票結合電子支付，利用回饋金補貼折抵票價，王湮筑表示，以目前與悠遊卡合作的 UUPON 為例，消費 50 元累積 1 點， 4 點可兌換 1 元悠遊卡儲值金，要折抵 1,280 元得花 256,000 元，非一般民眾能負擔。

王湮筑指出，定期票價格是經過市府試算後的結果，以目前票價 1,280 元計算，每年雙北市政府須補貼 9.41 億元，若票價訂為 800 元，每年預估補貼金額約增加為 35 億元，若提供 0 元定期票，每年補貼至少須 300 億元。他喊話，若有合理的方式填補這龐大財務缺口，交通局歡迎各方提出討論。

關鍵字姚文智定期票0元台北悠遊卡捷運月票
病患遭家屬丟包　反害護理師淚崩分屍案不斷！他嘆：畸形教育害死人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan