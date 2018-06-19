雙北月票0元？交通局：補助至少3百億錢從哪裡來？

雙北市推動 1,280 元公共運輸定期票，日前遭國民黨台北市長參選人丁守中質疑價格太高，近日民進黨台北市長參選人姚文智甚至提出 0 元月票構想，引發口水戰。台北市交通局今（ 19 ）日說明，強調票價訂定除了要提高民眾使用公共運輸的誘因外，也要確保政府及運輸業者永續經營，若提供 0 元定期票，雙北市政府每年貼補金額將高達 300 億元。
台北市交通局科長王湮筑表示，要吸引汽、機車通勤族使用公共運輸，價格並非唯一誘因，還須考慮公共運輸使用的便利性，推動定期票僅是策略之一，另外也搭配各項配套措施如幹線公車推動、 YouBike 轉乘優惠等。
根據交通局 2016 年問券調查，民眾於雙北跨境騎乘機車通勤，每月花費約 1,260 元，不跨境為 924 元，駕駛汽車通勤每月交通費則高達近 5,000 元；另依據 105 年 10 月資料，搭捷運、公車 42 次以上的民眾，超過 1,280 元達 23% ，公共運輸定期票定價 1,280 元，依然可吸引近 1/4 通勤、學生族、跨境機車通勤族及汽車通勤族使用。
此外，針對月票結合電子支付，利用回饋金補貼折抵票價，王湮筑表示，以目前與悠遊卡合作的 UUPON 為例，消費 50 元累積 1 點， 4 點可兌換 1 元悠遊卡儲值金，要折抵 1,280 元得花 256,000 元，非一般民眾能負擔。
王湮筑指出，定期票價格是經過市府試算後的結果，以目前票價 1,280 元計算，每年雙北市政府須補貼 9.41 億元，若票價訂為 800 元，每年預估補貼金額約增加為 35 億元，若提供 0 元定期票，每年補貼至少須 300 億元。他喊話，若有合理的方式填補這龐大財務缺口，交通局歡迎各方提出討論。