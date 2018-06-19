雙北月票0元？交通局：補助至少3百億錢從哪裡來？

雙北市推動 1,280 元公共運輸定期票，日前遭國民黨台北市長參選人丁守中質疑價格太高，近日民進黨台北市長參選人姚文智甚至提出 0 元月票構想，引發口水戰。台北市交通局今（ 19 ）日說明，強調票價訂定除了要提高民眾使用公共運輸的誘因外，也要確保政府及運輸業者永續經營，若提供 0 元定期票，雙北市政府每年貼補金額將高達 300 億元。

台北市交通局科長王湮筑表示，要吸引汽、機車通勤族使用公共運輸，價格並非唯一誘因，還須考慮公共運輸使用的便利性，推動定期票僅是策略之一，另外也搭配各項配套措施如幹線公車推動、 YouBike 轉乘優惠等。