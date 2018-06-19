美強拆移民家庭錄音曝光 小孩哭著找爸媽

錄音中，一個小女孩泣不成聲地哭著說：「媽媽！我想跟爸爸在一起。」

過去，部分非法入境的移民會在被捕後獲釋。如今，美國政府採取「零容忍」移民政策，對所有試圖非法入境美國的人提起刑事訴訟，並說有需要把小孩帶開。

取得錄音檔的新聞組織ProPublica說，這段錄音是在上週錄下。

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國政府在美墨邊境拆散非法移民家庭，從4月到現在造成2300多名孩童與成人分開，今天曝光的錄音檔中，可以聽到數名小孩在被強行帶離時泣不成聲，哭著要找爸爸媽媽。

幾個小孩刺耳的哭嚎聲此起彼落，這時可以聽見一名美國邊界巡防隊（US Border Patrol）人員用西班牙語說：「我們這有個管弦樂隊，只差沒有指揮。」

一名小女孩邊哭邊說：「我不要他們攔我的爸爸。」

另一名聽起來年紀大一點的女孩則說：「我不想跟我爸爸分開。」這些孩子大多來自薩爾瓦多和瓜地馬拉等暴亂肆虐的中美洲國家。

錄音中，可聽見其中一名薩爾瓦多女童乞求工作人員讓她撥個電話給她阿姨。ProPublica說，她只有6歲。

女孩說：「至少讓我跟阿姨回家。」又說自己記得阿姨的電話號碼：「我有她的電話號碼，阿姨帶我回家之後，媽媽就能盡快趕來接我了。」

美國政府的作法引發民主、共和兩黨痛批，也掀起全球譁然，連川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）都表達憂慮之意。

美國有線電視新聞網（CNN）記者澤倫尼（JeffZeleny）質疑，川普政府強行拆散家庭的做法是否形同「虐待兒童」，國土安全部長尼爾森（KirstjenNielsen）回應說，拘留機構的規格達標。

尼爾森說：「我們有很高的標準。我們提供飲食、教育和醫療，機構裡有影片、有電視。我自己也到過拘留中心。」

她還表示，機構裡收留的「絕大多數」孩子，都是被雙親隻身送到美國來的。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070619