美人口占全球4% 擁槍數卻占40%

（中央社紐約聯合國總部18日綜合外電報導）最新調查今天指出，美國人僅占全球人口4%，但持有槍械數占全球40%。
根據日內瓦高級國際關係及發展學院（IHEID）「小型武器調查」（Small Arms Survey），全球有十億多支槍械，但其中85%在平民手中，其餘為執法部門和軍方所持。
這項調查宣稱估計結果是根據多項來源，包括133個國家和地區的平民槍械登記資料，以及56國調查結果。
平民持有的8億5700萬把槍枝中，有3億9300萬把在美國，比其他前25國百姓持槍總和還多。
卡普（Aaron Karp）是這份彙整過去十年新資料的報告作者之一。他說：「全球擁槍數升高的最大推力，來自美國平民擁槍。」
卡普在紐約聯合國總部的記者會上說：「美國百姓每年大約購買1400萬把新槍和進口槍。」
他說：「為什麼他們要買槍？這又是另一場辯論。最重要的是，他們買槍或許是因為他們能買。美國市場異常縱容。」
世界各地擁槍率各異，美國平均每100人約有121把；其次是葉門約53把；蒙特內哥羅和塞爾維亞約39把；加拿大約35把。
而在排行的另一端，日本和印尼每100人擁有不到1把槍。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070619