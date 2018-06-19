美人口占全球4% 擁槍數卻占40%

（中央社紐約聯合國總部18日綜合外電報導）最新調查今天指出，美國人僅占全球人口4%，但持有槍械數占全球40%。

根據日內瓦高級國際關係及發展學院（IHEID）「小型武器調查」（Small Arms Survey），全球有十億多支槍械，但其中85%在平民手中，其餘為執法部門和軍方所持。

這項調查宣稱估計結果是根據多項來源，包括133個國家和地區的平民槍械登記資料，以及56國調查結果。

平民持有的8億5700萬把槍枝中，有3億9300萬把在美國，比其他前25國百姓持槍總和還多。