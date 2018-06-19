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體驗長者飲食需求 陽明期末考下廚

中央社2018/06/19 15:04
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北19日電）陽明大學通識課期末考今天以「最想做給長輩的菜」為主題，讓醫學背景學生瞭解長者身體狀態後，依其飲食需求設計菜色並親自料理，希望學生學以致用，並培養同理心。

台灣65歲以上老年人口在今年正式突破總人口的14%，因應高齡社會，陽明大學除了成立高齡與健康研究中心，各系所也積極納入高齡醫學相關課程，積極打造培育高齡健康人才的基地，替台灣社會做準備。

陽明大學人文與社會教育中心開設的「飲食與文化：從歷史到當代生命關懷」博雅通識課程，這學期期末考試以「最想做給長輩的菜」為主題，參與修課的學生必須設身處地瞭解長者身體狀態，思考他們的飲食需求後，再親自下廚料理出適合高齡長者的料理。

今天這科期末考的成果將端上果，邀請專注高齡飲食研究的專家來評分；還有長者代表來試吃，學生也會彼此品嚐，交換學習心得。

開課教師黃桂瑩表示，飲食是健康的基礎，由於陽明學生大多是醫學背景，這次考試主題是高齡飲食，特別注重菜單設計的合宜性、營養搭配、美味程度及理念說明，希望透過課程讓這群未來的醫護人員走出教室與課本的侷限，實際體驗高齡長者的飲食需求，未來在專業領域能更有同理心。

黃桂瑩指出，高齡長者的飲食應質量兼具，不一定要堅持少油、少鹽、少糖、多蔬果的飲食原則，因為高齡者老化過程要面對的狀況較複雜，尤其肌肉流失速度快，因此可以適時放鬆傳統健康概念的緊箍咒，也可比一般人更有彈性看待體重管理，先解決目前營養狀況，才是正確務實的做法。

這門通識課程除了讓學生動手做料理，也帶領學生瞭解東西飲食文化的差異，以及人類在已知用火後，如何讓食物更容易咀嚼、消化，讓人類有別於其他靈長類，演化出較小的臼齒與腸道系統等內容。

黃桂瑩提到，當初開設這個課程，就是希望將良好的飲食文化帶入校園，讓學生思索日常飲食對自己有哪些影響，以及如何透過有意識的選擇，打造對身體、環境、在地農業更友善的飲食環境。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070619

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