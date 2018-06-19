分屍案不斷！他嘆：「畸形教育」殺害了我們的兒女

台灣近日屢傳情殺、分屍案件，震驚社會讓民眾恐慌，但政府卻束手無策。資深媒體人羅友志在臉書指出，「情殺」是台灣從小情感萌芽時期的兩性教育長期怠惰，他不禁嘆：「兩性教育在學校裡被畸形的教改排擠到無影無蹤，在社會教育被選舉仇恨淹沒，然後呢？你跟我的女兒就被殺了。」

羅友志在臉書表示，一而再，再而三，三而四的「某人的女兒被分屍」，令全國驚恐不已，社會底層瀰漫著「出門不一定能回家」的不安全感，但台灣政府上上下下卻沒有一個單位能站出來安撫痛失愛女（子）的家屬，「連老百姓們免於恐懼的自由都做不到，要人拿什麼支持政府？」他說，警政署跳出來「犯罪預防」，根本杜絕不了情殺發生，靠死刑，對恫嚇兩性偏差也沒有幫助。