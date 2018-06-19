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分屍案不斷！他嘆：「畸形教育」殺害了我們的兒女

生活中心／綜合報導2018/06/19 15:32
▲近日屢傳分屍案，但政府卻束手無策，資深媒體人羅友志不禁嘆道：「畸形教育殺害了我們的兒女」。（圖／翻攝自羅友志oo有事找友志臉書）
▲近日屢傳分屍案，但政府卻束手無策，資深媒體人羅友志不禁嘆道：「畸形教育殺害了我們的兒女」。（圖／翻攝自羅友志oo有事找友志臉書）

台灣近日屢傳情殺、分屍案件，震驚社會讓民眾恐慌，但政府卻束手無策。資深媒體人羅友志在臉書指出，「情殺」是台灣從小情感萌芽時期的兩性教育長期怠惰，他不禁嘆：「兩性教育在學校裡被畸形的教改排擠到無影無蹤，在社會教育被選舉仇恨淹沒，然後呢？你跟我的女兒就被殺了。」

羅友志在臉書表示，一而再，再而三，三而四的「某人的女兒被分屍」，令全國驚恐不已，社會底層瀰漫著「出門不一定能回家」的不安全感，但台灣政府上上下下卻沒有一個單位能站出來安撫痛失愛女（子）的家屬，「連老百姓們免於恐懼的自由都做不到，要人拿什麼支持政府？」他說，警政署跳出來「犯罪預防」，根本杜絕不了情殺發生，靠死刑，對恫嚇兩性偏差也沒有幫助。


▲羅友志臉書發文。（圖／截取自羅友志oo有事找友志臉書）

羅友志認為，「情殺」是台灣從小情感萌芽時期的兩性教育長期怠惰，我們的教育部、文化部與社會局都有能力「犯罪預防」，但我們的教育部在搞鬥爭、我們的文化部在曲高和寡，甚至連我們的社工都天天爆人手不足！他因而感嘆：「『兩性教育』在學校裡被畸形的教改排擠到無影無蹤，在社會教育被選舉仇恨淹沒，然後，然後呢？你跟我的女兒就被殺了！只是『你的還是我的女兒被殺』的機率問題！」

他接著提及，「平行時空中，另一邊的大人，在吵著北農總經理，在百里侯（縣長的代稱）大戰互相叫罵摧毀；另一邊，我們的女兒身體在流血，爸媽在流淚。」文末他更感慨表示「台灣好變態……」


▲羅友志臉書發文。（圖／截取自羅友志oo有事找友志臉書）

關鍵字分屍情殺羅友志兩性教育畸形犯罪預防變態
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