NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈會考榜首雙狀元　24人小校畢業1燈桿2套系統　疑市公所浪費公帑凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

抗衡中國金援 澳洲要救太平洋國家主權

中央社2018/06/19 15:11
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社雪梨19日綜合外電報導）因擔憂中國「一帶一路倡議」提供的發展款項，會留給若干國家鉅額債務，損及這些國家的主權，澳洲今天允諾提供太平洋國家更佳的資金協助，以抗衡中國的資金。

太平洋區域裡有越來越多建設計畫獲中國的「一帶一路倡議」（BRI）之助。澳洲擔心部分小國可能會因無力負擔的巨債掉入陷阱，增添北京的影響力。

澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）表示，她想向鄰國確保，除了中國的金援外，還有其他選項。澳洲認為中國金援常不夠透明，且帶不利條款。

畢紹普對「雪梨晨驅報」（Sydney MorningHerald）說：「金援後來會變成債轉股（debt-for-equity swap）陷阱，讓這些國家失去主權。」

法新社指出，這類債轉股已在包括斯里蘭卡在內的其他地方看到；斯里蘭卡就因政府無力償還債務，去年讓中國以99年的租約，取得控制一座大型深水港。

畢紹普說：「我們能做的是，為這些國家提供有別於一帶一路的其他選項，一帶一路不是唯一可取得的基礎建設金援來源。」然而她並未詳敘計畫與條款內容，僅表示已與英國討論過在太平洋區域相關合作計畫的可能。

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）表示，中方通常提供最終仍需償還的「優惠貸款」，但澳洲與其他傳統資助國向來提供單向金援，無需償還。

羅伊研究院估計，中國從2006到2016年間，包括優惠貸款項目，提供太平洋國家金援達17.8億美元。（譯者：陳亦偉/核稿：羅苑韶）1070619

三大法人賣超台股224.29億迎暑假 勞部開3D列印體驗課

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan