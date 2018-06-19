抗衡中國金援 澳洲要救太平洋國家主權

（中央社雪梨19日綜合外電報導）因擔憂中國「一帶一路倡議」提供的發展款項，會留給若干國家鉅額債務，損及這些國家的主權，澳洲今天允諾提供太平洋國家更佳的資金協助，以抗衡中國的資金。

太平洋區域裡有越來越多建設計畫獲中國的「一帶一路倡議」（BRI）之助。澳洲擔心部分小國可能會因無力負擔的巨債掉入陷阱，增添北京的影響力。

澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）表示，她想向鄰國確保，除了中國的金援外，還有其他選項。澳洲認為中國金援常不夠透明，且帶不利條款。

畢紹普對「雪梨晨驅報」（Sydney MorningHerald）說：「金援後來會變成債轉股（debt-for-equity swap）陷阱，讓這些國家失去主權。」