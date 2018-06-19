中國人行實施逆回購+MLF 應對貿易戰升級

中國央行今天 (19 日) 進行本月第二次 MLF (中期借貸便利) 操作，規模人民幣 2000 億元，中標利率 3.3%，與上次持平。此外，還實施人民幣 1000 億元逆回購，在公開市場「放水」。

由於中美貿易戰一觸即發，外部環境趨向惡化，造成中國經濟面臨的風險加大，分析人士認為，人行此時加碼 MLF 投放，維持穩定用意明顯。

不過在今天的 MLF 操作之後，部分人士認為，這使得短期內降準的機率下降，說明未來人行的流動性調控，將倚重於逆回購 + MLF 組合。