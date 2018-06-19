長假不快樂 逾4成弱勢兒少吃不好無人顧

調查顯示，70%弱勢家庭在長假時曾遭遇親職照顧困境，其中以孩子長時間看電視或使用手機電腦居多（51.4%），其次是無任何活動或照顧安排（42.6%）、單獨在家或在外遊蕩（28.6%）。

兒童福利聯盟文教基金會今天舉行記者會，公布2018弱勢兒少長假飲食與生活情形調查報告，現場也邀請愛心大使、雙人團體浩角翔起與小朋友一起用物資箱食材製作愛心粽。

（中央社記者許秩維台北19日電）兒盟調查顯示，逾4成兒少長假期間無活動或無人照顧，且吃不好吃不飽。兒盟也號召大家支持長假營養資助計畫，透過物資箱和補助營隊，讓弱勢兒少有個快樂溫飽的暑假。

飲食困境方面，調查發現，50%弱勢家庭孩子曾面臨長假飲食困境，46.3%孩子寒暑假的午晚餐份量較少或菜色較差，43.8%孩子寒暑假時常吃不好或營養不均衡，甚至有7.4%一天只吃一兩餐。

調查也指出，27.4%弱勢兒少被迫在長假時要幫忙分擔親職工作，16.4%要幫忙照顧弟妹或長輩，10.5%要自己準備餐食，6.1%要幫忙家中生意或打工貼補家用。

浩子表示，在孩子成長的過程中，自己希望能時常陪伴，但很多家長為了賺錢養活家庭，可能就得犧牲陪伴孩子的時間，因此希望民眾能發揮愛心，只要捐款新台幣1000元，就能認購暑假學習營，讓孩子在長假期間獲得更多關懷。

阿翔也表示，家長的陪伴對孩子的成長很重要，弱勢兒少雖然可能較欠缺家長的陪伴，但從另一個角度想，他們也比一般孩子更有機會學習獨立，為了讓孩子暑假期間能吃得飽，號召民眾捐款3000元來認購營養物資箱。

兒福聯盟執行長陳麗如表示，從調查可發現孩子在長假時會會發生餐食不均衡或吃不飽的情況，同時也缺乏成人看顧，甚至要變成小大人，除了照顧自己還要照顧家人，一般孩子能夠玩樂的長假，對弱勢兒少卻是沈重的負擔。

陳麗如指出，兒盟在幾年前就發現許多弱勢家庭的孩子會將學校剩餘的營養午餐打包回家，用來補充晚餐，但長假期間就缺少這些重要伙食來源，因此兒盟就開始推動長假營養資助計畫，藉由提供營養物資箱，讓弱勢孩子長假期間不用煩惱餓肚子，同時補助學校開辦暑假營隊，讓弱勢兒少的長假更豐富。

陳麗如表示，今年長假營養資助計畫目標募集1800萬元，幫助至少3000位弱勢兒少，希望民眾響應長假營養資助計畫，讓弱勢兒少能夠過個無憂無慮的暑假。

兒福聯盟是在今年1月至3月，針對兒盟服務滿3個月的未成年子女弱勢家庭進行問卷調查，有效樣本數為1015份。（編輯：陳清芳）1070619