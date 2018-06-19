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中鋼礦砂船　高雄港撞凹長榮貨櫃船

記者黃守作／高雄報導2018/06/19 15:55
▲中鋼運通公司所屬求新號礦砂船在高雄港，與泊靠在79號碼頭的長榮海運公司所屬長滿號貨櫃輪發生碰撞事件，造成長滿輪船尾右弦撞凹，幸無人受傷。(圖／記者黃守作攝，2018.06.19)
▲中鋼運通公司所屬求新號礦砂船在高雄港，與泊靠在79號碼頭的長榮海運公司所屬長滿號貨櫃輪發生碰撞事件，造成長滿輪船尾右弦撞凹，幸無人受傷。(圖／記者黃守作攝，2018.06.19)

中鋼運通公司所屬求新號礦砂船於今(19)日上午，在高雄港78號碼頭附近，與泊靠在79號碼頭的長榮海運公司所屬長滿號貨櫃輪發生碰撞事件，造成長滿輪船尾右弦撞凹，幸無人受傷，肇事原因及海事責任，正由交通部航港局南部航務中心調查處理中。


▲長榮海運公司所屬長滿號貨櫃輪被中鋼運通公司所屬求新號礦砂船撞擊，致船尾右弦撞凹。(圖／記者黃守作攝，2018.06.19)

航港局南部航務中心表示，中鋼運通公司所屬10萬噸級求新號礦砂船是於今(19)日上午9時20分，由高雄港第2港口進港，預定靠泊101號碼頭，因是大型船舶，船上有2位引水人引領，並有3艘大馬力拖船協助，於9時33分，行進到78號碼頭附近，引水人發現該輪因重載轉向困難，雖緊急下雙錨試圖拉停該船，但仍輕微碰撞停靠在79號碼頭的長榮海運公司所屬長滿號貨櫃輪右船尾，造成該貨櫃輪船尾右弦撞凹，無人受傷，無漏油現象。

台灣港務公司高雄港務分公司經初步調查統計，高雄港78號碼頭因受協助中鋼運通公司所屬求新號礦砂船的高171號拖船擦撞，有1只碰墊有被擠壓狀況，及岸邊有稍為擦撞痕跡，該分公司為確認78號碼頭結構安全，立即安排進行現場會勘及該碼頭水下檢查。

由於長滿號貨櫃輪已裝好貨櫃，正準備出港，目前須等肇事鑑定報告後，由航港局南部航務中心放行出港。

關鍵字高雄中鋼長榮貨櫃
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