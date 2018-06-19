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身著海軍官校制服與川普握手　胡家琳接受德光中學表揚

記者黃文博／台南報導2018/06/19 15:54
▲德光中學今天公開表揚胡家瑜、胡家琳和胡家琪3姊妹。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.19
▲德光中學今天公開表揚胡家瑜、胡家琳和胡家琪3姊妹。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.19

成大醫院駐衛警隊長胡元德的3位女兒胡家瑜、胡家琳、胡家琪，均帶筆從戎成為中華民國海軍和陸軍，而且均獲得公費留學美國西點軍校和海軍官校、色岱爾軍校，胡家琳不久前從美海軍官校畢業，還身著中華民國海軍官校制服和美國總統握手，她今（19）日回母校德光中學捐贈1萬元回饋母校的培育之情。

台南市德光中學今日表揚胡家瑜、胡家琳、胡家琪3位傑出校友，3姊妹國、高中均就讀德光中學，畢業後均帶筆從戎，比較特別的是，3姊妹都被國防部選薦公費赴美留學，校長王文俊表示，「過去3姊妹以德光為榮，現在德光師生以她們為榮」。

因此在今天的表揚大會上，家長胡元德夫婦也到場觀禮，德光以「壯志凌雲」牌匾給培養3姊妹的胡元德、江世櫻夫婦，胡家琳更援引7年前返國時捐贈的第一份薪資中的1萬元，回饋母校的培育之情，由校長王文俊代表接受。

胡元德表示，民國95年起，胡家長女胡家瑜推甄進入海軍官校後，一年後獲薦送留美，即開始胡家「花木蘭」帶筆從戎之路，日前，次女家琳從美國海軍官校畢業，夫婦特地前往參加畢業典禮，同時也為家琳帶了中華民國海軍制服，結果那張與美國總統川普握手的畫面，就傳回台灣，家琳返國後已被分派到第一線的艦艇，開始了戍衛海疆的宏志。

前德光校長孫碧芳是培育胡家3姊妹的另一個重要推手，她指出，3姊妹的共同特質是才華揚溢，除了功課好，外語、中西樂、武術、舞蹈和寫作，無一不強，3姊妹能有今天的成就，在她看來，一點也不僥倖。

關鍵字中華民國胡家琳胡元德德光中學
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