NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈會考榜首雙狀元　24人小校畢業1燈桿2套系統　疑市公所浪費公帑凱擘大寬頻500M只要$799
工商快訊

廣編／《騎士編年史》今日於全球正式上市

本報訊2018/06/19 15:33
▲《騎士編年史》今日於全球正式上市。（圖／公關照片）
▲《騎士編年史》今日於全球正式上市。（圖／公關照片）

全球成長最快速的手機遊戲公司網石(Netmarble Corporation)今(14日)宣布，開發於行動裝置的回合制RPG新作《騎士編年史》於App Store和Google Play雙平台正式上市。

《騎士編年史》擁有經典的回合制RPG玩法、以日本動畫為靈感的出色美術風格和引人入勝的故事，展現了如同主機遊戲和PC版RPG相同的品質。遊戲講述加涅爾女神的創造物莉，與神秘的年輕人泰奧和夥伴們的冒險故事，他們為了保護擁有魔法和靈魂的行星「加涅爾」而戰。

透過即時團體玩法功能，玩家能組成高達5人的隊伍挑戰多人副本，遊戲中炫麗的3D動畫技能展現了遊戲華麗、細膩的視覺效果，更擁有超過100名可供玩家選擇的英雄。《騎士編年史》為玩家提供了和家用主機RPG遊戲同樣高品質的手機遊戲體驗。

網石公司事業部總監朴榮哉表示：「我們很高興為全球的玩家推出這款出色的RPG手機遊戲，希望玩家能盡情享受《騎士編年史》，今日將為玩家帶來以日本動畫為靈感的視覺饗宴、玩法和戰鬥場景，以及在行動裝置上推出最身歷其境的動人遊戲之一。」

網石近期宣布《騎士編年史》上市前已吸引超過130萬名玩家參與事前預約，參與事前預約的玩家將能獲得遊戲內獎勵，如白色騎士團成員SSR★6麗貝卡、100萬金幣和200水晶。

欲了解《騎士編年史》更多資訊，請至官方網站以及官方臉書粉絲團。　

《騎士編年史》在App Store與Google Play提供免費下載與遊戲內購買。

廣編／來自海底郵筒的明信片

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan