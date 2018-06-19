廣編／《騎士編年史》今日於全球正式上市

全球成長最快速的手機遊戲公司網石(Netmarble Corporation)今(14日)宣布，開發於行動裝置的回合制RPG新作《騎士編年史》於App Store和Google Play雙平台正式上市。
《騎士編年史》擁有經典的回合制RPG玩法、以日本動畫為靈感的出色美術風格和引人入勝的故事，展現了如同主機遊戲和PC版RPG相同的品質。遊戲講述加涅爾女神的創造物莉，與神秘的年輕人泰奧和夥伴們的冒險故事，他們為了保護擁有魔法和靈魂的行星「加涅爾」而戰。
透過即時團體玩法功能，玩家能組成高達5人的隊伍挑戰多人副本，遊戲中炫麗的3D動畫技能展現了遊戲華麗、細膩的視覺效果，更擁有超過100名可供玩家選擇的英雄。《騎士編年史》為玩家提供了和家用主機RPG遊戲同樣高品質的手機遊戲體驗。
網石公司事業部總監朴榮哉表示：「我們很高興為全球的玩家推出這款出色的RPG手機遊戲，希望玩家能盡情享受《騎士編年史》，今日將為玩家帶來以日本動畫為靈感的視覺饗宴、玩法和戰鬥場景，以及在行動裝置上推出最身歷其境的動人遊戲之一。」
網石近期宣布《騎士編年史》上市前已吸引超過130萬名玩家參與事前預約，參與事前預約的玩家將能獲得遊戲內獎勵，如白色騎士團成員SSR★6麗貝卡、100萬金幣和200水晶。
欲了解《騎士編年史》更多資訊，請至官方網站以及官方臉書粉絲團。
《騎士編年史》在App Store與Google Play提供免費下載與遊戲內購買。