廣編／《騎士編年史》今日於全球正式上市

全球成長最快速的手機遊戲公司網石(Netmarble Corporation)今(14日)宣布，開發於行動裝置的回合制RPG新作《騎士編年史》於App Store和Google Play雙平台正式上市。

《騎士編年史》擁有經典的回合制RPG玩法、以日本動畫為靈感的出色美術風格和引人入勝的故事，展現了如同主機遊戲和PC版RPG相同的品質。遊戲講述加涅爾女神的創造物莉，與神秘的年輕人泰奧和夥伴們的冒險故事，他們為了保護擁有魔法和靈魂的行星「加涅爾」而戰。

透過即時團體玩法功能，玩家能組成高達5人的隊伍挑戰多人副本，遊戲中炫麗的3D動畫技能展現了遊戲華麗、細膩的視覺效果，更擁有超過100名可供玩家選擇的英雄。《騎士編年史》為玩家提供了和家用主機RPG遊戲同樣高品質的手機遊戲體驗。