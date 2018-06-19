美中貿易戰升溫 日股連2黑

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）日本東京股市今天在投資人憂心美中貿易戰升溫和日圓走強下，日經指數開低走低，連續第2個交易日挫跌。

東京日經指數收盤下跌1.77%，或401.85點，收在22278.48點；東證一部指數收盤跌1.55%，或27.51點，來到1743.92。

美國總統川普威脅將另外對價值2000億美元中國輸美商品課徵額外關稅10%，美中貿易緊張升高，拖累日股開低走低。

思佰益證券公司（SBI Securities）在報告中表示，節節升高的貿易戰爭造成投資人退場，「因為難以判斷美中貿易摩擦升溫將對日本造成哪些衝擊」。