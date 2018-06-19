NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈會考榜首雙狀元　24人小校畢業1燈桿2套系統　疑市公所浪費公帑凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

美中貿易戰升溫 日股連2黑

中央社2018/06/19 15:28
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）日本東京股市今天在投資人憂心美中貿易戰升溫和日圓走強下，日經指數開低走低，連續第2個交易日挫跌。

東京日經指數收盤下跌1.77%，或401.85點，收在22278.48點；東證一部指數收盤跌1.55%，或27.51點，來到1743.92。

美國總統川普威脅將另外對價值2000億美元中國輸美商品課徵額外關稅10%，美中貿易緊張升高，拖累日股開低走低。

思佰益證券公司（SBI Securities）在報告中表示，節節升高的貿易戰爭造成投資人退場，「因為難以判斷美中貿易摩擦升溫將對日本造成哪些衝擊」。

日圓匯價在避險買盤帶動下走堅，兌美元從紐約盤的110.56日圓兌1美元，升至109.61。

東京岡三證券公司（Okasan Securities）的山本信一（Shinichi Yamamoto） 告訴法新社：「美元貶破110日圓，市場心理隨之惡化。」

和中國市場商業關係深的個股，遭貿易戰波及挫跌。日立建機（Hitachi Construction Machinery）收盤跌1.52%；小松製作所（Komasu）收盤挫2.48%。

富士軟片（Fujifilm）收盤挫1.56%。富士軟片在紐約對全錄（Xerox）提出告訴，要求單方面取消併購案的全錄賠償10億美元。（譯者：劉淑琴/核稿：羅苑韶）1070619

台灣高薪100指數 7檔個...中國動用衛星捕撈魷魚 全...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan