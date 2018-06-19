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港元1月、3月期Hibor再升 續刷10年新高

鉅亨網2018/06/19 15:36
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香港銀行同業 1 個月港元拆款利率 (Hibor) 今 (19) 日報 1.73375%，3 個月 Hibor 報 2.01909%，同創 2008 年以來最高水準

2 個月 Hibor 報 1.79714%；半年期 Hibor 報 2.15536%；1 年期 Hibor 報 2.46804%。

上週香港金管局升息 1 碼後，港元短天期 Hibor 回落。今日隔夜、1 週、2 週港元 Hibor 均有所上升，分別報 0.44643%、0.74536%、1.26893%

1個月、3個月期Hibor續刷10年新高。(圖：香港財資市場公會)
1 個月、3 個月期 Hibor 續刷 10 年新高。(圖：香港財資市場公會)

野村發表報告指出，踏入今年 6 月，1 個月港元拆款利率 6 月至今上升 65 點子至 1.67%，3 個月拆款利率升 24 點子至 2.09%，為 10 年新高。而港元 Hibor 與倫敦銀行同業 Libor 的息差，於 1 個月及 3 個月分別收窄至 42 點子及 32 點子。

港元定期存款利率於 6 月進一步上升，平均 1 年定存利率升至 2%，3 個月平均升 39 點子至 1.54%，1 年平均升 56 點子至 1.98%。

根據野村對 5 間銀行的調查發現，包括中銀香港 (2388-HK)、渣打香港 (2888-HK)、恒生銀行 (0011-HK)、滙豐及大新銀行 (2356-HK)，恒生銀行新資金 1 年定存利率高達 2.15%。

野村表示，由於上周香港主要銀行未有加 P(最優惠利率)，預計今年下半年港銀最優惠利率才加，由於定存利率上升，及貸款價格競爭，而即使拆款利率上升，但以 Hibor 為基準的房貸有鎖息上限，令港銀淨息差擴大情況出現延遲。

野村預計，今年會加最優惠利率 (P) 一次，較看好中銀香港及恒生銀行，下半年才息差擴大，中銀香港目標價為港幣 45.31 元。

目前，港匯徘徊於 7.8495 附近。

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