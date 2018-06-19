工業富聯收跌停 市值近4日損失人民幣千億元

FII 收跌停 (圖表取自新浪網)

分析師認為，工業富聯股價高低關鍵，在於投資人願意承擔的本益比。方正證券研報指出，考慮到公司是工業互聯網 + 先進製造領域稀缺龍頭級標的，按照 2018 年淨利潤 20-25 倍本益比計算，合理的市值區間應該為人民幣 3731 億 - 4664 億元。

另有分析人士指出，工業富聯的估值是在製造工廠與工業互聯網轉型之間尋求平衡。若以傳統工廠估值，工業富聯的本益比應在 10 倍左右。但工業富聯此次 IPO 意在募資用於工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備等八大頗具「概念」的項目，其發行價的本益比為 17.09 倍。