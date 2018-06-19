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中國動用衛星捕撈魷魚 全球漁業資源枯竭

中央社2018/06/19 15:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北19日電）中國運用高科技及政府高額補助，在全球大範圍捕撈海洋生物。目前，中國漁船捕獲全球魷魚總捕獲量的的50%至70%，導致魷魚價格暴漲和魚類資源枯竭等問題。

南華早報報導，由於中國的大肆捕撈，在魷魚消費量較大的南韓，魷魚的捕撈量較15年前減少了48%。去年，南韓的魷魚價格暴漲了40%以上。同期，日本的捕撈量更是驟降了73%。

批評人士表示，中國保留優質魷魚供國內消費，以較高價格出口品質較差的產品，擠壓其他國家魷魚捕撈船空間，進一步影響關於全球魷魚資源保護和分配的談判。

據聯合國糧食及農業組織稱，全球每年魷魚消費量達270萬噸。而中國的魷魚捕捉漁船在全球範圍內占比過半，全球6成以上的捕撈量被中國漁船占據。

對中國來說，捕撈魷魚不僅是為了商業利益。報導引述一位參與魷魚捕撈計劃的研究員說：「這是征服世界海洋的一個小而重要的一步」。

為了更高效率捕撈魷魚，中國政府提供先進的技術，為漁船傳遞情報與資金。

報導說，中國政府向世界各地派遣了研究船，甚至動用人造衛星監測全球海域內的魷魚群體移動情況，並定期向本國漁船提供情報。

此外，中國政府補貼漁船擴建，並提供燃料補貼，中國魷魚漁船因此能夠前往遠洋，甚至遠赴阿根廷捕撈。中國的魷魚漁船還採用漁網代替傳統的垂釣方式，以求快速大量捕撈魷魚。

但範圍擴張至全球的大肆捕撈，使運輸成本居高不下，讓捕撈魷魚幾近虧本，同時，沒有節制的捕撈也讓海洋資源瀕臨枯竭。

南韓漁民指責中國漁船在東海捕撈過多魷魚，並導致南韓海域魷魚數量急劇下降。一名漁民說：「我們用傳統的方法引誘魷魚，但中國船隻正在席捲海底。」近年來他的利潤下降了近60%，甚至快要付不出燃料費用。

報導也引述台灣一家魷釣公司的老闆表示，來自中國大陸漁船「有時會大量湧入，掃光大部分漁獲」，但因為台灣業者也依賴中國大陸提供定期的魚群分析預測，「沒有人敢指控這類霸淩行為」。（編輯：翟思嘉/陳家倫陳家倫）1070619

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