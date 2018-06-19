伊科病毒11型持續惹禍 疫情估6月底達高峰

腸病毒是一大群病毒的總稱，其中包括克沙奇、伊科等類型，今年以來，3名重症確定病例分別為北部5歲男童感染克沙奇病毒A9型、北部4歲女童感染伊科11型，及中部3歲男童感染克沙奇A4型，其中北部5歲男童還在住院觀察。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報時表示，上週（6月10日至6月16日）腸病毒健保門急診就診計1萬2553人次，較前一週上升4.6%，上升趨緩。但上週仍有3例幼童腸病毒重症，今年已累計15例重症（含2例死亡）。

（中央社記者陳偉婷台北19日電）疾管署今天公布，上週新增3名幼童染腸病毒重症，其中一女童染伊科11型，且推測可能是社區感染。社區伊科病毒11型陽性數有明顯增加，估6月底疫情達高峰。

根據衛生單位調查，北部5歲男童跟中部3歲男童的同住家人與幼兒園師生目前無人有疑似腸病毒症狀，推測是無症狀帶原者接觸感染；4歲女童的同住家人沒有疑似症狀，但幼兒園內其他班級有幾人染腸病毒，推測是社區接觸感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，伊科11型病毒在5月升溫後，6月份已取代克沙奇A型成為社區陽性最多的型別。雖疫情目前上升幅度趨緩，停課班級數比上週明顯減少，但家長仍不能輕忽，估計疫情會在6月底達高峰。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，5歲以下幼童是腸病毒重症高風險群，家長應特別注意重症徵兆，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

腸病毒傳染力強，且大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩；疾管署提醒，大人工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂洗手。（編輯：陳清芳）1070619