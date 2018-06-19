NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈會考榜首雙狀元　24人小校畢業1燈桿2套系統　疑市公所浪費公帑凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

伊科病毒11型持續惹禍 疫情估6月底達高峰

中央社2018/06/19 15:36
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北19日電）疾管署今天公布，上週新增3名幼童染腸病毒重症，其中一女童染伊科11型，且推測可能是社區感染。社區伊科病毒11型陽性數有明顯增加，估6月底疫情達高峰。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報時表示，上週（6月10日至6月16日）腸病毒健保門急診就診計1萬2553人次，較前一週上升4.6%，上升趨緩。但上週仍有3例幼童腸病毒重症，今年已累計15例重症（含2例死亡）。

腸病毒是一大群病毒的總稱，其中包括克沙奇、伊科等類型，今年以來，3名重症確定病例分別為北部5歲男童感染克沙奇病毒A9型、北部4歲女童感染伊科11型，及中部3歲男童感染克沙奇A4型，其中北部5歲男童還在住院觀察。

根據衛生單位調查，北部5歲男童跟中部3歲男童的同住家人與幼兒園師生目前無人有疑似腸病毒症狀，推測是無症狀帶原者接觸感染；4歲女童的同住家人沒有疑似症狀，但幼兒園內其他班級有幾人染腸病毒，推測是社區接觸感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，伊科11型病毒在5月升溫後，6月份已取代克沙奇A型成為社區陽性最多的型別。雖疫情目前上升幅度趨緩，停課班級數比上週明顯減少，但家長仍不能輕忽，估計疫情會在6月底達高峰。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，5歲以下幼童是腸病毒重症高風險群，家長應特別注意重症徵兆，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

腸病毒傳染力強，且大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩；疾管署提醒，大人工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂洗手。（編輯：陳清芳）1070619

北農查帳案 陳景峻：農委會...水庫進帳逾1.2億噸 南部...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan