水庫進帳逾1.2億噸 南部水庫初步解渴

（中央社記者廖禹揚台北19日電）連日降雨為全台水庫帶來逾1.2億噸進帳，其中曾文、烏山頭及南化水庫總蓄水量已逾5000萬噸，有相當「解渴」效果，水利署表示，將召開水情會議討論是否調整燈號，以及各地二期稻作供灌時程。

水利署表示，石門水庫進帳較少，期待未來有更多降雨挹注北部地區。

梅雨滯留鋒面及西南氣流帶來多日降雨，經濟部水利署在抗旱同時也全力戒備防汛，水利署副署長王藝峰表示，近兩天強降雨多在1到3小時內就結束，未釀成重大災情，僅在彰化及屏東等防汛熱點有小積水狀況，各河川局人員都立即與當地政府合作排除積水狀況。